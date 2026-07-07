Semedo: Başarısızlık Değil, İyi Bir Takıma Kaybettik - Son Dakika
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Semedo: Başarısızlık Değil, İyi Bir Takıma Kaybettik

07.07.2026 05:31
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Portekizli futbolcu Nelson Semedo, İspanya'ya 1-0 yenilerek elendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İspanya'ya 1-0 mağlup olan Portekiz'de Fenerbahçe forması giyen futbolcu Nelson Semedo, turnuvada başarısız olmadıklarını, çok iyi bir takıma karşı kaybettiklerini söyledi.

Dallas Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Semedo, kendilerini başarısız olarak görmediklerinin altını çizdi.

Herkesin aynı soruyu sorduğuna emin olduğunu söyleyen Semedo, "Hayır, başarısız olmadık. Sadece çok iyi bir takıma karşı kaybettik. Bu bir başarısızlık değil, anlıyor musunuz? Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bugün bizim günümüz değildi. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ve maçın sonunda bir gol buldular. Takım arkadaşlarıma bu Dünya Kupası boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Semedo, karşılaşmanın her iki takım için de zor geçtiğini belirterek, "İki tarafın da bazı şanslar bulduğunu düşünüyorum. İki harika takım karşı karşıya geldi. Sonunda golü buldular ve maçı kazandılar. Bence oldukça dengeli bir maçtı." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

İspanya, Nelson, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semedo: Başarısızlık Değil, İyi Bir Takıma Kaybettik - Son Dakika

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