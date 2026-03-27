Semih Kılıçsoy Ümit Milli Takım'a Geçti

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda bulunan santrfor Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım kadrosuna alındı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Semih, Romanya ile dün oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçti.

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Ümit Milli Takım, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak.