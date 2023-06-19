Semih Saygıner, Kore'deki PBA Bilardo Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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Semih Saygıner, Kore'deki PBA Bilardo Ligi'nde şampiyon oldu

19.06.2023 20:49

Türk bilardocu Semih Saygıner, Kore'deki PBA Bilardo Ligi'ndeki ilk turnuvasında rakiplerini bir bir yenerek şampiyon oldu. Yarı finalde IS Park'a karşı 4-3 kazanan Saygıner, finalde SD Lee'yi set vermeden 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Saygıner, yeni transfer olduğu ligin ilk sezonunun ilk ayağında rakiplerine üstünlük sağlayarak 1 numara olduğunu kanıtladı.

Bilardodaki gururumuz Semih Saygıner, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

RAKİPLERİNİ BİR BİR YENDİ

Başarılı bilardocu Semih Saygıner, transfer olduğu Kore'deki profesyonel ligdeki (PBA) ilk turnuvasında rakiplerini bir bir yenerek şampiyon oldu.

SET BİLE VERMEDİ

15'er sayılık setler halinde oynanan ve 4 set kazananan galip geldiği maçlarda yarı finali Koreli IS Park'a karşı 4-3 kazanan Saygıner finale çıktı. Semih Saygıner final maçında yine Koreli rakibi SD Lee ile karşılaştı. Evsahibi rakibine karşı İlk seti 15-2, ikinci seti 15-0, üçüncü seti 15-13 ve dördüncü seti 15-10 kazanan Saygıner şampiyonluğa ulaştı. Rakibine set vermeden kazanan Semih Saygıner yeni transfer olduğu PBA Bilardo Ligindeki ilk sezonun ilk ayağında rakiplerine üstünlük sağlayarak 1 numara olduğunu gösterdi.

Yıllar ondan hiç bir götürmüyor! Semih Saygıner, PBA Bilardo Ligi'nde şampiyon oldu
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Semih Saygıner, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Semih Saygıner, Kore'deki PBA Bilardo Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
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