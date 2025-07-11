Semih Şentürk: Fenerbahçe'nin Eski Ruhu Yok - Son Dakika
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Semih Şentürk: Fenerbahçe'nin Eski Ruhu Yok

Semih Şentürk: Fenerbahçe\'nin Eski Ruhu Yok
11.07.2025 13:13
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Semih Şentürk, Fenerbahçe'deki birlik duygusunun kaybolduğunu ve teklif beklediğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Semih Şentürk, sarı-lacivertli kulüpte kendi dönemindeki birlik ve aidiyet duygusunun artık sahaya yansımadığını söyledi. Teknik direktörlük kariyerine başlamaya açık olduğunu belirten Şentürk, şu an için resmi bir teklif almadığını dile getirdi.

"Her teklife açığım ama şu an bir teklif yok"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, Bodrum'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe altyapısında geçirdiği dört yılın ardından görevinden ayrıldığını hatırlatan Şentürk, "Çok güzel günler yaşadık, şampiyonluklar kazandık. Ekibimle birlikte gençlere bir şeyler verebildiysek ne mutlu bana. Geçen sezon bir dijital platformda yorumculuk yaptım, orası da iyi bir deneyim oldu. Şu anda tatildeyim. Her teklife açığım ancak şu an için resmi bir teklif yok. Dijital ortamlardan teklifler geliyor, demek ki beğenmişler" dedi.

Teknik direktörlük kariyerine özellikle Fenerbahçe A Takımı'nda yardımcı antrenörlükle başlamak istediğini belirten Şentürk, " Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi büyük isimlerin yanında görev almak bana çok şey katar. Ancak sadece altyapı deneyimim olduğu için Süper Lig veya 1. Lig'den teklif gelir mi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe ruhunu artık sahada göremiyorum"

Sarı-lacivertli takımın yıllardır şampiyonluk hasreti çektiğini ve bu sürecin kendisini üzdüğünü söyleyen Şentürk, "Bizim zamanımızda takımda bir ruh vardı. Rüştü ağabey, Ümit ağabey, Emre, Tuncay, Volkan, Selçuk gibi birleştirici isimler vardı. O ruhu şimdi sahada göremiyorum. Herkes mücadele ediyor ama saha içindeki coşku eksik. Altyapıda çalışırken de buna şahit oldum. Fenerbahçe'nin o eski ruhu tekrar kazanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Nöbetçi golcü eksik, Cenk Tosun'a üzülüyorum"

Kendisinin futbolculuk döneminde 'nöbetçi golcü' olarak tanındığını hatırlatan Semih Şentürk, bu rolü bu sezon Cenk Tosun'un üstlenebileceğini düşündüğünü ama yeterince şans bulamamasının üzücü olduğunu ifade etti. Şentük, "İnşallah bu sezon onun için daha iyi olur" dedi.

" Milli Takım, Avrupa'da daha güçlü"

Semih Şentürk, A Milli Takım'ın Avrupa'da oynayan futbolcu sayısı açısından çok ileride olduğunun altını çizerek, "Bizim zamanımızda Avrupa'da oynayan oyuncu sayısı 5-6'yı geçmezdi. Şimdi 13-15 oyuncumuz Avrupa'da top koşturuyor. Milli Takımımız'a güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen yıl çeyrek final oynandı, umarım Dünya Kupası'na da katılırız" diye konuştu.

"Hakemler insan, ama bazı hatalar çok bariz"

Hakem performanslarına da değinen Şentürk, "Hakemler de insan, hata yapabilirler. Ancak bazı bariz hataları kabul etmek zor. VAR sisteminin devreye girmesi gereken pozisyonlarda hala ciddi tartışmalar oluyor. Bunlar futbolun doğasında var ama daha dikkatli olunması gerekiyor" açıklamasını yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Semih Şentürk, Milli Takım, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semih Şentürk: Fenerbahçe'nin Eski Ruhu Yok - Son Dakika

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