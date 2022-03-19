Şemsetdin Hancı, "Tarihin en güzel baharı geliyor" - Son Dakika
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Şemsetdin Hancı, "Tarihin en güzel baharı geliyor"

19.03.2022 10:48
Şemsetdin Hancı, "Tarihin en güzel baharı geliyor"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, zorlu hava şartlarında olağanüstü mücadele ettiklerini belirterek, "soğuk ve karlı havalara aldırmayın tarihin en güzel baharı geliyor" dediSpor Toto Süper Lig'in 30.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, zorlu hava şartlarında olağanüstü mücadele ettiklerini belirterek, "soğuk ve karlı havalara aldırmayın tarihin en güzel baharı geliyor" dedi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Karadeniz derbisinde komşusu Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapatan lider Trabzonspor'da, Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zorlu hava şartlarında mücadele eden takımı tebrik etti.

Hancı, "Zorlu hava şartlarında olağanüstü mücadele eden takımımızı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda takımımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Siz bu soğuk ve karlı havalara aldırmayın, tarihin en güzel baharı geliyor" ifadelerini kullandı - TRABZON

YORUMLAR
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Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3 gol yedi Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3 gol yedi

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şemsetdin Hancı, 'Tarihin en güzel baharı geliyor' - Son Dakika


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