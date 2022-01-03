Semt77 Yalovaspor'da idari yapılanmaya gidildi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'da başantrenör Hakan Yavuz genel koordinatörlük, yardımcı antrenör Gökhan Güney ise başantrenörlük görevine getirildi.

Semt77 Yalovaspor Kulübü Başkanı Orbay Tuna, İl Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlediği toplantıda, takımda idari yapılanmaya gidildiğini söyledi.

Başkan Tuna, başantrenörlükten genel koordinatörlüğe getirdikleri Hakan Yuvuz'un, bütün yapılanmanın başında hem A takım hem de altyapıdan sorumlu bulunacağını, yardımcı antrenör Gökhan Güney'in de yeşil-kırmızılıların yeni başantrenörü olacağını belirtti.

Ligin ikinci yarısında iyi bir mücadele verip, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak istediklerini aktaran Tuna, yeni görev değişikliğinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tuna, "Güzel bir takım olduğumuzu biliyorum. Bütün oyuncularımıza inanıyorum. Hepsi bizim için kıymetli. İnşallah hepsi bizim altyapımıza ağabeylik, büyüklük yaparlar." ifadelerini kullandı.

Hakan Yavuz ise kendisine genel koordinatörlük görevini layık gören kulüp başkanı Orbay Tuna ve yönetimine teşekkür etti.

Ekibiyle başarılı olacaklarına inandığını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Belki hem altyapıya hem de A takıma ilaveler yapacağız. Oradaki destekler benim için çok önemli. A takımın başarısı altyapı için çok önemli. A takımımız bir vitrin. Onun için ben de yıllardır berber çalıştığım ve kendilerine inandığım teknik kadro ile devam edeceğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu bana yeni bir heyecan getirdi. Başantrenör olarak yaşadığımız, kazandığımız başarıları belki artık burada devam ettirme zamanı. Ben de böyle bir karar aldım. Yönetimle beraber uzun vadeli bir yola baş koyduk. Burada bunun iyi bir örneğini göstereceğime eminim."