Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu

Libertadores A Grubu’nda Flamengo, kritik mücadelede Estudiantes’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Fernando Muslera’nın yediği gol sonrası tribünlerden gelen tepkiler dikkat çekti.
Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, karşılaşmanın 65. dakikasında kalesinde gördüğü gol sonrası zor anlar yaşadı. Tecrübeli kalecinin yediği gol tribünlerde büyük tepki oluşturdu.
Golün ardından Estudiantes taraftarlarının Muslera’yı ağır şekilde eleştirdiği görüldü. Tribünlerden yükselen protestolar kısa sürede dikkat çekti.
Karşılaşmanın ardından statta gergin bir atmosfer oluştuğu belirtildi. Muslera’nın moralinin oldukça bozuk olduğu aktarıldı.
Galatasaray sonrası kariyerine Güney Amerika’da devam eden Fernando Muslera, Estudiantes formasıyla Libertadores’te önemli maçlara çıkıyor. Tecrübeli file bekçisinin performansı Arjantin basınında yakından takip ediliyor.
