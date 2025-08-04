Shakhtar Donetsk'te Arda Turan fırtınası esiyor. Ukrayna ekibinde performansıyla adından söz ettiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyerek yoluna devam eden Arda Turan, ülkede tarihe geçti.
Arda, Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Bu imzayla büyük ses getiren genç çalıştırıcı, yeni ekibinde fırtına gibi bir başlangıç yapan ve takımdaki havayı değiştiren Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş'ı eleyerek yoluna devam etti.
Ukrayna Ligi'nde ilk maçına da Epitsentr karşısında çıkan genç hoca, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. aksam.com.tr'nin Ukrayna basınından aktardığı habere göre; Arda Turan, Shakhtar'da sezona müthiş bir giriş yaptı. Genç çalıştırıcı, takımdaki oyun anlayışını geçen sezona göre büyük oranda değiştirdi.
Arda Turan, Ukrayna'da tarihe geçti. 38 yaşındaki çalıştırıcı Shakhtar Donetsk'i şimdiye kadar çalıştıran en genç teknik direktör olarak tarihe geçti.
Son Dakika › Spor › Sen ne yaptın Arda Turan! Bütün ülke onu konuşuyor - Son Dakika
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