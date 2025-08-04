Sen ne yaptın Arda Turan! Bütün ülke onu konuşuyor - Son Dakika
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Sen ne yaptın Arda Turan! Bütün ülke onu konuşuyor

Sen ne yaptın Arda Turan! Bütün ülke onu konuşuyor
04.08.2025 13:56
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Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başına geçtiği günden bu yana performansıyla adından söz ettiriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyerek yoluna devam eden Turan, Ukrayna'da tarihe geçti. 38 yaşındaki çalıştırıcı, Shakhtar Donetsk'i şimdiye kadar çalıştıran en genç teknik direktör olarak kaydedildi.

Shakhtar Donetsk'te Arda Turan fırtınası esiyor. Ukrayna ekibinde performansıyla adından söz ettiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyerek yoluna devam eden Arda Turan, ülkede tarihe geçti.

ADETA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Arda, Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Bu imzayla büyük ses getiren genç çalıştırıcı, yeni ekibinde fırtına gibi bir başlangıç yapan ve takımdaki havayı değiştiren Turan, UEFA Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş'ı eleyerek yoluna devam etti.

İLK LİG MAÇINI DA KAZANDI

Ukrayna Ligi'nde ilk maçına da Epitsentr karşısında çıkan genç hoca, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. aksam.com.tr'nin Ukrayna basınından aktardığı habere göre; Arda Turan, Shakhtar'da sezona müthiş bir giriş yaptı. Genç çalıştırıcı, takımdaki oyun anlayışını geçen sezona göre büyük oranda değiştirdi.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Arda Turan, Ukrayna'da tarihe geçti. 38 yaşındaki çalıştırıcı Shakhtar Donetsk'i şimdiye kadar çalıştıran en genç teknik direktör olarak tarihe geçti.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sen ne yaptın Arda Turan! Bütün ülke onu konuşuyor - Son Dakika

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