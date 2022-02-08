Senegal'in ilk kez Afrika'nın en büyüğü olmasında pay sahibi futbolcu: Sadio Mane

Kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Lig şampiyonluğu bulunan Sadio Mane, Senegal'in ilk kez Afrika'nın en büyüğü olmasına önemli katkı yaptı.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un son yıllarda kazandığı başarılarda adından söz ettiren Mane, Senegal ile Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'na katıldı.

Turnuva boyunca 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen ve Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerine bir kupa daha ekledi.

Mane'nin, Mısır ile yapılan ve seri penaltı atışlarına giden finalde sakat sakat oynaması da taraftarlardan büyük saygı görmesini sağladı.

Final müsabakasının 4. dakikasında penaltı kazanan Senegal'de topun başına geçen Mane, Mısır kalecisi Gabaski'yi geçememişti. Mane, seri penaltı atışlarında kritik penaltıyı gole çevirerek bu hatasını unutturmuş oldu.

Kaçırdığı penaltı, Senegal'in yarı finale çıkamamasına neden olmuştu

Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Senegal ile Kamerun karşılaşırken, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan müsabakada, seri penaltı atışlarına geçildi.

4-4'lük eşitlik varken topun başına geçen Mane'nin penaltıyı kaçırması sonucu Senegal, turnuvanın çeyrek finalinde elendi.

Maçın ardından bazı öfkeli taraftarlar, Mane'nin evine saldırırken, Mane polisten 24 saat boyunca evinin korunmasını talep etmişti.

Mane, 4 yıl sonra Mısır'la oynanan finalde attığı penaltıyla kızdırdığı taraftarın gönlünü kazanmış oldu.

Mane: "Hayır, ben kral değilim"

İngiliz kulübü Liverpool'un kanat oyuncusu Mane, 2019'da kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi.

Eski futbolcu El Hadji Diouf'un (2001 ve 2002) ardından Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü 17 yıl sonra Senegal'e getiren Mane, bu ödülü ilk kez kazandı.

Afrika'da yılın futbolcusu ödül töreni sonrası basın mensuplarına poz veren Mane, kendisine "kral" diyen bir kişiye "Hayır, hayır. Ben kral değilim." yanıtını vererek gönülleri yeniden fethetti.

Tören sırasında yaptığı açıklamada ise bir kez daha ne kadar mütevazı bir futbolcu olduğunu kanıtlayan Mane, "Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ya da 2 uçak isteyeyim. Bunlar bana ve dünyaya ne yapabilir. Aç kaldım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Çok zor dönem geçirdim. Benim eğitimim yok ama kazandığım her şeyi futbola borçluyum. Bu yüzden ülkeme yardım ediyorum." diyerek sevenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemedi

Mane, Senegal'in Sedhiou köyünde 10 Nisan 1992'de doğdu, Bambali köyünde amcası ve kuzenlerinin de olduğu 10 kişilik evde büyüdü.

Okula maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyen Mane'nin çocukluğu çalışarak ve sokaklarda futbol oynayarak geçti.

Mane'nin en büyük hayali futbolcu olmaktı. 15 yaşında yaşadığı yeri terk ederek Senegal'in başkenti Dakar'a giden Mane, futbol hayatına ülkesinin Generation Foot takımı ile başladı. Uzun süre geçmeden futbolcu izleme ekiplerinin ilgisini çeken Sadio Mane, 2011 yılında Fransa ekiplerinden Metz'in B takımına transfer oldu.

Bir sezon forma giydiği Fransa ekibinde 22 maça çıkıp 2 gol atan Sadio Mane, 2012 yılında Salzburg tarafından transfer edildi. Mane, Avusturya ekibi ile ilk sezonunda 29 maça çıkarken, attığı 19 golle yıldızlaştı. Hızı ve tekniği ile adından söz ettiren Mane, Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti.

Avusturya ekibiyle 87 resmi maçta toplam 45 gol atan Mane, 4 milyon avroya transfer olduğu Salzburg'dan 2014'te 23 milyon avroya İngiltere ekiplerinden Southampton'a geçiş yaptı. 25 gol atarak başarılı performansını burada da sürdüren Mane, 2016 yılında Liverpool'a 41 milyon avroya transfer oldu.

Kazandığı parayı hayır işlerine harcıyor

Beş vakit namaz kıldığını, Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve dinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Mane, futbolcu kişiliğinin yanında hayırseverliğiyle de tanınıyor.

Yokluk içinde büyüyen Mane, paranın değiştirmediği futbolcu olarak anılıyor ve bu parayı hayır işlerine harcıyor. Doğduğu köye okul yaptıran Mane, cami ve hastane gibi birçok projeyle de halkına finansal destek sağladı.

Attığı gollerin ardından kutlamasını secdeye kapanarak yapan Mane'nin ne kadar mütevazı futbolcu olduğunu kanıtlayan görüntü ise bir maç sonrası yapılan paylaşım oldu. Bir caminin tuvaletini temizlerken kaydedilen videosuyla Mane, taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini kazandı.