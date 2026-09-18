Şenes Erzik\'in 85. yaşı Riva\'da kutlandı, Hacıosmanoğlu forma takdim etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 8 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik için Riva'da bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, 85 yaşına giren Şenes Erzik'i tebrik ederek Türk futboluna sağladığı değerli hizmetler için kendisine teşekkür etti. Hacıosmanoğlu, günün anısına Şenes Erzik'e 85 numaralı A Milli Takım forması takdim etti. Kutlamada TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erkan Kıraç ve TFF yetkilileri de hazır bulundu.

Alkışlar eşliğinde doğum günü pastasının mumlarını üfleyen TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, sürpriz kutlama için teşekkürlerini iletti. UEFA bünyesinde de 33 yıl boyunca görev üstlenerek UEFA Şeref Üyesi unvanına layık görülen Şenes Erzik adına, 8 Nisan 2025 tarihinde Riva'daki TFF Müzesi'nde özel bir köşe açılmıştı.