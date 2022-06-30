TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyarette bulundu. Şenes Erzik ve Mehmet Büyükekşi, TFF'nin Riva 'daki idari merkezinde gerçekleşen buluşmada, futbolun dünü, bugünü ve geleceği konusunda sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Şenes Erzik, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti - Son Dakika

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