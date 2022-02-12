Üye Girişi
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı - Son Dakika

Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

12.02.2022 22:28
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk gün yarışmaları sona erdi.

Ankara'da düzenlenen Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk gün yarışmaları sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlediği şampiyonaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 7 kategoride 12 kulüp ve 222 sporcu katıldı.

Senkronize buz pateni alanında Kovid-19 nedeniyle 2 yılın ardından yapılan ilk Türkiye Şampiyonası'nın birinci gününde juvenile, basic novice, karışık yaş 1, karışık yaş 2 ve karışık yaş 3 kategorilerinde dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Şampiyona, yarın gençler ve büyükler kategorisindeki serbest programların ardından sona erecek.

Şampiyonanın ilk gününde dereceye giren kulüpler şunlar:

Juvenile

1- Ankara Üniversitesi Spor Kulübü (17.63)

2- Senkron Spor Kulübü (15.18)

3- Metropol Buz Sporları (9.77)

Basic Novice

1- Altın Patenciler Spor Kulübü (14.51)

Karışık Yaş I

1- Yenimahalle Belediyesi Spor Kulubü (14.13)

Karışık Yaş 2

1- Orion Buz Sporları Kulübü (44.31)

2- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (43.74)

Karışık Yaş 3

1- Vizyon Buz Sporları Kulübü (30.82)

2- Senkron Spor Kulübü (23.60)

3- Elite Buz Sporları Kulübü (22.05)

YORUMLAR
500

Türkiye, Ümitköy, Kocaeli, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 22:34:59. #1.11#
SON DAKİKA: Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement