Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ilk gün yarışmaları sona erdi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlediği şampiyonaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 7 kategoride 12 kulüp ve 222 sporcu katıldı.
Senkronize buz pateni alanında Kovid-19 nedeniyle 2 yılın ardından yapılan ilk Türkiye Şampiyonası'nın birinci gününde juvenile, basic novice, karışık yaş 1, karışık yaş 2 ve karışık yaş 3 kategorilerinde dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.
Şampiyona, yarın gençler ve büyükler kategorisindeki serbest programların ardından sona erecek.
Şampiyonanın ilk gününde dereceye giren kulüpler şunlar:
Juvenile
1- Ankara Üniversitesi Spor Kulübü (17.63)
2- Senkron Spor Kulübü (15.18)
3- Metropol Buz Sporları (9.77)
Basic Novice
1- Altın Patenciler Spor Kulübü (14.51)
Karışık Yaş I
1- Yenimahalle Belediyesi Spor Kulubü (14.13)
Karışık Yaş 2
1- Orion Buz Sporları Kulübü (44.31)
2- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (43.74)
Karışık Yaş 3
1- Vizyon Buz Sporları Kulübü (30.82)
2- Senkron Spor Kulübü (23.60)
3- Elite Buz Sporları Kulübü (22.05)
Kaynak: AA
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