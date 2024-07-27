Şenol Can: Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz - Son Dakika
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Şenol Can: Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceklerini söyledi. Karagümrük, Bolu'da hazırlıklarını sürdürüyor. Şenol Can, takıma 4-5 transfer daha yaparak sezona iyi bir şekilde başlamak istediklerini belirtti. Karagümrük'ün yeni transferi Papy Djilobodji ise takımın tekrar Süper Lig'e çıkmak için motive olduklarını ifade etti.

27.07.2024 22:45
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- Şenol Can: "Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz"

Karagümrük Bolu'da hazırlıklarını sürdürüyor

BOLU - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, "Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz" dedi.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde birinci etap kampını tamamlayan Fatih Karagümrük, ikinci etap için Bolu'da hazırlıklara başladı. Günü çift antrenmanla tamamlayan Karagümrük, Gerede ilçesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Teknik Direktör Şenol Can ile tekrardan yeni sezonda Süper Lig'e çıkmak istiyor.

"4-5 transfer daha yapıp sezona çok iyi bir şekilde başlamak istiyoruz"

1 Temmuz'da çalışmalara başladıklarını belirten Şenol Can, "13 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Ondan sonra takıma iki gün izin verdik. Diğer kamp döneminde de son bir haftada gerçekten yine tempolu, coşkulu çift idmanlarla kampımıza devam ediyoruz. Bu arada da hazırlık maçları da oynuyoruz. Hem teknik hem taksiksel yönde gelişmek için. Çok önemli oyuncular aramıza katıldı. Yabancı oyuncular, yerli oyuncular, genç oyuncular olarak aramıza çok iyi oyuncular transfer daha eksik bölgelerimiz de var. Geçen seneden kalan oyuncularımızla birlikte güzel bir ahenk yakaladık. Tabii eksik bölgelerimizde çalışmalar devam ediyor. Takımımıza uygun, bütçemize uygun, bu lige uygun oyuncuları aramaya çalışıyoruz. 4-5 transfer daha yapıp sezona çok iyi bir şekilde Karagümrük olarak başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz"

Bu sene ligin zor olacağını vurgulayan Can, "Gerçekten her takım çok zorlu. Şehir takımları var, şirket takımları var. Her takım şampiyonluğa oynamak istiyor. Yaklaşık 10 takım şampiyonluğa oynuyor. Bu lig bu liginde seyir zevki çok yüksek hale gelecek. Gerçekten herkes çok yüksek bütçelerle iyi transferler yapıyorlar. Ama burada ligin başı çok önemli. Lige nasıl başlarsan öyle gider ama ligin sonu sonunu getirmek de çok önemli bu ligde. Sonlar çok önemli. İnşallah bizim hedefimiz Karagümrük olarak tekrar Süper Lig'e geldiğimiz yakıştığımız Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz. Bizim tek amacımız bu sene şampiyon olup Süper Lig'e geri dönmek" dedi.

"Hepimiz çıkmak için tekrardan motiveyiz"

Karagümrük'ün yeni transferi 35 yaşındaki tecrübeli stoper Papy Djilobodji ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Burada bizi Serkan hoca, Süleyman Başkan herkes beni çok iyi ağırladı. Ekiple de aram çok iyi. Buraya tecrübemi katmaya geldim. Kendimi de göstermeye geldim. Hepimiz çıkmak için tekrardan motiveyiz. Ben kesin olarak motiveyim. Takım olarak çocuklar herkes çok motive ve elimizden geleni yapacağız. Bu sene tekrar ait olduğumuz yere çıkmak için. Çok mutluyum ve buraya çok çabuk adapte oldum. Bütün takım olarak hem çalışanlar, futbolcular, herkes beni çok iyi karşıladılar burada. ve hepimiz çok motiveyiz ve tekrardan elimizden geleni yapmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şenol Can: Karagümrük semtinin ait olduğu Süper Lig'e geri döneceğiz - Son Dakika

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