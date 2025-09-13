Şenol Can: Pendik Maçına Odaklandık

Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, Sivasspor maçının ardından, "Sivasspor'u tebrik ederim. Biz bundan sonraki maçlara odaklanacağız. Pendik maçına odaklandık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, açıklamalarda bulundu. Can, "Sivasspor ile ilgili maçtan önce analiz yapmıştık, Sivasspor güçlü bir takım geçen sene de Süper Lig'den düştüler ama güçlü bir rakip. Biz de 3 puan için gelmiştik. Bu ligde duran toplar çok önemli, biz de golü duran toptan yedik. Sivasspor'u tebrik ederim. Biz bundan sonraki maçlara odaklanacağız. Pendik maçına odaklandık. Pendik'i yenip ligde ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Biz gereken dersleri her zaman çıkartıyoruz. Milli arada da çok iyi çalıştık. Lige damga vurmak istiyoruz, oyuncularım çok üzgünler" diye konuştu. - SİVAS