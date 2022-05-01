Şenol Fidan: "1 puana razı olmak durumunda kaldık" - Son Dakika
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Şenol Fidan: "1 puana razı olmak durumunda kaldık"

01.05.2022 18:37

-Şenol Fidan: "1 puana razı olmak durumunda kaldık" Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Menemenspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada 1 puana razı olmak durumunda kaldıklarını söyledi.

- Şenol Fidan: "1 puana razı olmak durumunda kaldık"

İZMİR - Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Menemenspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada 1 puana razı olmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta maçında Tuzlaspor, deplasmanda Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, açıklamalarda bulundu.

Şenol Fidan, "Son 4-5 haftadır önemli bir çıkışımızı vardı. Buraya 3 puan alma düşüncesiyle gelmiştik. Çünkü play-off hattından bulunan Eyüpspor'u yenersek aramızdaki puan farkını indirmemiz söz konusuydu. Bugün de İstanbulspor'a mağlup olmuşlar. Biz bugün 1 puana razı olmak durumunda kaldık. Oyun anlamında 90 dakika topa hükmeden bir Tuzlaspor takımı vardı. Rakibin ilk attığı şu gol olunca rakibin direnci yükseldi. Gol pozisyonlarımız vardı. Final paslarını iyi atabilseydik belki beraberliği daha önce yakalayabilirdik. Yakaladıktan sonra da Sedat'la yakaladığımız biz pozisyon var, orada da 3 puanı kaçırmış olduk diye düşünüyorum. Oyun anlamında Tuzlaspor bugün ortaya iyi şeyler ortaya koydu. Önümüzdeki Eyüpspor maçında da 3 puan alırsak play-off şansımızı son haftalara kadar taşımak istiyoruz" dedi.

Şenol Fidan: 1 puana razı olmak durumunda kaldık
Şenol Fidan: 1 puana razı olmak durumunda kaldık
Şenol Fidan: 1 puana razı olmak durumunda kaldık
Şenol Fidan: 1 puana razı olmak durumunda kaldık

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Fidan: '1 puana razı olmak durumunda kaldık' - Son Dakika


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