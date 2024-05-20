Şenol Güneş Fatih Kütüphanelerini Ziyaret Etti

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Eski Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Belediyesi tarafından yapılan ve gençler tarafından yoğun ilgi gören Fatih Kütüphanelerini ziyaret etti. Şenol Güneş'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Eski Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Merkez Kütüphanesi ve Vatan Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte kütüphaneleri gezen Güneş, gençlere sunulan bu imkanın çok kıymetli ve takdire şayan olduğunu belirtti.

Ziyareti sırasında kütüphanelerin modern yapısı ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi alan Şenol Güneş, belediye binasının içinde bir kütüphane olmasına hayran kaldığını ifade etti. Gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkıda bulunacak bu tür projelerin önemine dikkat çeken Güneş, üye sayısının 300 bini geçmesini de memnuniyetle karşıladı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, Türk Futbol dünyasında önemli bir yeri olan Şenol Güneş'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL