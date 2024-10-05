Şenol Güneş: Oynadığımız oyun tatmin edici değil - Son Dakika
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Şenol Güneş: Oynadığımız oyun tatmin edici değil

Trabzonspor'un teknik direktörü Güneş, Hatayspor ile 1-1 berabere kalmanın ardından eleştiride bulundu.

05.10.2024 22:47
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Şu anda oynadığımız oyun tatmin edici oyun değil." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıkları maçta iki puan kaybettiklerini belirtti.

İki takımın da tehlikeli ataklar yaptığını ifade eden Güneş, "İlk yarıda hiçbir isabetli orta atamadık. Top kaybı sonrası tekrar bize tehlike oldu. Şu anda oynadığımız oyun tatmin edici oyun değil. Bunu zaten daha önce de paylaştık. Burada bir maç kazanarak biraz daha nefes almak istiyorduk. Puan da önemli 3 puan ama özellikle oyun olarak güçlü bir oyun istiyorduk." diye konuştu.

???????- "Bu oyuncuların bu oyundan daha iyi oynayacağını biliyorum"

Güneş, oyun başında yavaş da oynasalar oyun anlayışlarını gitgide dönüştürmeleri gerektiğine işaret etti.

Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Üzgünüz çünkü çok sabırsız bir şekilde kazanılması gereken maçlar istiyoruz. Bugün de öyleydi. Deplasmanda kazanamayan... İşte son dönemlerde baktığınız zaman bir tek galibiyeti olan bir takım olarak yani kalitemizi, isteğimizi, her şeyimizi tartışırız tabii ama çok daha çalışmaya ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Çok daha sabırlı, akıllı olmak durumundayız. Çünkü bu kırılganlıkları yenmenin tek yolu işimizi iyi yapmak ve çalışmak olacak. Ben yine hala oyunculara inanıyorum. Yanlışları kabul etmek ve ettirmek durumundayız. Hepimiz için yanlış yapan, eksik yapan olursa değişiklik olur ama bu oyuncuların bu oyundan daha iyi oynayacağını biliyorum. Onu da bekliyorum zaten."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şenol Güneş: Oynadığımız oyun tatmin edici değil - Son Dakika

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