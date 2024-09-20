Şenol Güneş'ten Kritik Değerlendirme

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bu maç bize kazandırsa bile bu oyun bizim oyunumuz değil, bu oyuncular da bizim oyuncularımız değil." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Beşiktaş maçından sonra moral ve güven açısından yukarı çıkacakları ve bunu pekiştirmek için de oynayacakları bir maçta düşündüklerinin tam tersi olduğunu belirtti.

"Oyun yavaş, hücuma çıktığımız zaman hücum varyasyonları ve organizasyonu zayıf." diyen Güneş, çok basit topları kaybettiklerini söyledi.

Güneş "Yani topu rakibe atıp verirsin verdiğimiz pozisyonlar ve her dönüşünde de hiçbir karşılama olmadan düşündüğümüz oyunun tam tersini oynadık. Rakip de bunu kullandı, her rakip de kullanır zaten. Rakibin de o yönü avantajlıydı. 2 tane yedik, daha fazla da yiyebilirdik. Yani hücuma çıktığımızda yediğimiz iki golde ve penaltı pozisyonu vardı. Diğer golde baktığımızda birebir boğuşurken biri sakatlanıyor. Yani hiç olmayacak şekilde birebir boğuşmamız gerekirken oyunu bıraktık veya boğuşurken sakatlanmasa bile rakibe avantaj verdik. Yani biz büyük takım olarak birebir savunmada başarılı olacağız ama bazen 2-3 de olduk artı defansta, burada da rakibe pozisyon verdik. Hücum ettiğimiz her pozisyon sonrası baskı yapmamız gerekirken hiç bunları yapmadık." ifadelerini kullandı.

Tamamen yanlış bir oyun ortaya çıktığını aktaran Güneş, "Bu maç bize kazandırsa bile bu oyun bizim oyunumuz değil, bu oyuncular da bizim oyuncularımız değil. Yani böyle oynayamazlar. Birebir sayarsak hepsini yani bir maç kazanılması için bire birden başlayarak hücum ve savunmayı iyi yapacaksınız, rakip kimse ona üstünlük sağlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde 11'e 11 olmanın kazanmak için bir avantaj olduğunu ama en az 6-7 oyuncunun olması gerektiğini aktaran Günaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün hiç yapmadık. Rakibe yardımcı olduk, verdik topu, peşinden koştuk. Son bölümde pozisyon da bulduk, goller de bulduk ama bu bizim oynayacağımız oyun değil bu şekilde de hiçbir oyuncumuzun oynamasını beklemiyorum. Evet, eleştirilecekler, biz de eleştireceğiz ama bir gerçeği kabul edeceğiz. Yani Trabzonspor oyun oynayarak maç kazanacak, oyunu oturtacak. Hücum edecek, rakibi çıkarmayacak. Bugün hücum ediyormuş gibi göründük ama onu yapmadık, savunma da yapmadık. Oysa tam tersine baskıyla gitmemiz gerekiyordu. Burada fiziksel mi zihinsel mi? Teknik-taktik mi? Hepsini değerlendireceğiz ama şu bir gerçek sakatlıktan çıkan ve oynamayan oyuncumuz bile daha iyi oynuyorsa, daha arzuluysa 3-4 gün diğer oyuncularımız yüzde yüz veriyorsa bir çelişkiler var. Bunları düzelteceğiz, takımı düzelteceğiz. Çünkü burada oynayan her oyuncu sahaya çıktığı zaman yüzde yüz hazır demektir. Hiçbir mazerete sığınamayız. Çıkarken fiziksel bir sorunu varsa zaten oyuncu çıkmaz sahaya. Zihinsel olarak kendini iyi hissetmiyorsa yine sahada olmaz. Çünkü onun kötü görüntüsünden ben rahatsız oluyorum, seyirci de rahatsız, kendi de rahatsız olacak. Hiç orada oynamaması daha iyidir. Dinlensin. Böyle bir maç geçirdik."

"Bu oyun ne kadar yanlış yapılacaksa onların, yanlışların gösterileceği bir maç"

Karşılaşmayı kötü oyunun sonucu olarak değerlendiren Güneş, şöyle devam etti:

"Bunu bir kötü oyunun sonucu olarak görmek istiyorum. Kendilerine de söyledim oyunculara. Bu oyun ne kadar yanlış yapılacaksa onların, yanlışların gösterileceği bir maç. Oyunda nasıl hücum edilmez, top nasıl rakibe verilir. Bomboş, yani rakip de boş bizimki de boş. Yani öyle bir top atıyoruz ki rakibe niye boşa attığımızı, yani renk karışır ancak, o kadar olur. Bu çok kötü bir görüntüydü. Ben oyuncuların kalitesini ve becerisini bildiğim için onları göremedim. Mesela daha hazır olmayan, sakatlıktan çıkan, maç oynamayan ve bu kalabalık içerisinde rakip sahada Anthony ile Umut daha ümit vardı bizim için. Bu çelişkili bir durum. Yani sürekli idman yapan, maç oynayan oyuncularımızın verimsizliğini neye bağlayabilirsiniz. İşte diğer maçın yorgunluğuna bağlayabilirsiniz, düşünce olarak hazır değildi, sorumluluk alırken farkında değildi. Yanlışları, doğruları. Bunları kötü oyuncu diye söylemiyorum, kötü oyunlarını söylüyorum. Bunu düzelteceğiz. Bunu değiştirecek olan önce kendileri. Biz yardımcı olacağız. Çünkü kendimizi onlar da kendilerini değiştirmeden ben de kendimi değiştirmeden hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Sadece mazeret. O iyi pas vermedi, o koştu bu koşmadı, hakem öyleydi, rakip öyleydi. Onlara girdiğimiz zaman zaten çıkamayız. En büyük sıkıntı o."

Bu maçın her oyuncu için başlangıç olacağını ifade eden Güneş, "Antep maçında da kötü oynayabiliriz. Ama kötü oyun şöyle, yüzde yüzünü iyi yaparsınız karşılığında bir sonuç alamazsınız bunu hoşgörü ile karşılarsınız. Bugün 2-2 de beni mutlu etmez, 3-2 de olabilirdi. Var pozisyonlar son bölümde yani 11'e 11 iken de vardı ama 10 kişi kalınca daha fazla oldu. Ama onlar bile bana yeterli değil. Bu kadar hücum ediyormuş gibi görünüp rakibe topu verip geriye gelmemek…Yani genç takımlar da olsa bile hoş görülmez." dedi.

Rakibin de bunu iyi kullandığını, takımın uyumlu olduğunu dile getiren Güneş, transfer yasağı sebebiyle organizesinin daha iyi olduğunu, ancak kendilerinin de tam tersine organizasyona yardımcı olduklarını bildirdi.

Günaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaten izlerken de görürsünüz. Hücumda gidip top kaptırıp arkasından gelmeyip geride sayı fazla iken gol yiyoruz dönüşte geriye ağır kaldığımız için yine gol yiyoruz veya pozisyon veriyoruz. Böyle zaten lig oynanmaz, böyle bir takım yok ligde zaten. Lig kaldırmaz onu. O yüzden dördüncü beraberliğimiz bizim için iyi bir şey değil. Çünkü bu şekilde devam edemeyeceğiz. Ama tekrar söylüyorum ben bu oyuncuların yüzde yüz daha farklı oynayacağını düşünüyorum. Onu da bekliyorum, umarım ki öyle olur. O da başta sorumlu benim. Çünkü onlara görev veren benim. 11 oyuncu 5 oyuncu daha oynattık. 16 oyuncu da ortalama bakarsak 12-13 kişi eğer bizim düşündüğümüzün gerisindeyse zaten o maç mucizeye kalır kazanmak. İşte olabilirdi bugün mucize. Son bölümde rakip 10 kişi kaldı. Diğer konulara zaten girmek istemem."

"Topa sahip olan, hücumsal olarak oyunun her anında içinde bulunan bir Kayserispor"

Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü de maç öncesinde oyunu oynamaya çalışan bir Kayserispor izlettireceğini söylediğini hatırlatarak, "Oyunun birinci ve ikinci yarısı aldığımız veri neticelerine göre de topa sahip olan, hücumsal olarak oyunun her anında içinde bulunan bir Kayserispor. Oyuncularımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Transfer yasağı olan bir takım. Buraya ilk 11'den 3 eksik oyuncuyla geldik. Kalecimiz Bilal, stoper Arif ve sol kenar oyuncumuz Mane. Bugün de 3 tane oyuncu kaybettik ve haftaya pazartesi günü Göztepe maçı. Oyunun 7 dakika uzatması, 7.45-8'inci dakikalarda yediğimiz ikinci gol." diye konuştu.

"Başarılar diliyoruz Trabzonspor'a"

Trabzonspor'a, camiasına, kulübüne ve şehrine saygı duyduğunu aktaran Sütlü, şunları kaydetti:

"Çünkü ilk geldiğimde de söylemiştim. Burak hocanın burada çok güzel anıları, bu şehre, bu kulübe olan sevgisi bizim burada çok daha iyi oyun oynamamıza etkilerinden biridir. Oyunculuğundaki o inatçı karakteristik yapısı Burak hocaya da uygun bir takım oluşturma yoluna itiyor bizi. Umarım futbolseverlerin hepsi keyif almıştır. Başarılar diliyoruz Trabzonspor'a. Bu maçı bitirip pazartesi günkü Göztepe maçına hazırlanmak istiyoruz."