Serap Değirmenci Dünya Şampiyonluğu Peşinde

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Milli wushucu Serap Değirmenci, hayali olan dünya şampiyonluğu için çalışmalarını sürdürüyor.

Wushuya babasının yönlendirmesiyle 2018 yılında başlayan 19 yaşındaki Serap, bu yıla kadar antrenmanlara kent merkezine bağlı Oğul köyünden gelerek katıldı.

Kariyerinde iki Türkiye şampiyonluğu bulunan Serap, gençler kategorisinde de Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Büyükler kategorisinde henüz başarı elde edemeyen Serap, eylül ayında Brezilya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılarak hayali olan altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor.

Serap Değirmenci, AA muhabirine, babası ile antrenörü Emrah Şahanoğlu'nun arkadaş olduğunu söyledi.

Bu sayede wushu sporu ile tanıştığını anlatan Serap, "2018'de başladım, 2019'da Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra Balkan şampiyonluğunu kazandım. Büyükler kategorisinde zor maçlar oluyor. Bu yıl kendime güveniyorum. Büyüklerin tecrübesini kazandım. Wushu branşında bu yıl Dünya Şampiyonası var. Kendimi ona hazırlıyorum. Antrenmanlarımız zor geçiyor ama başaracağım. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Kendime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası öncesinde 4 Şubat'ta Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağını belirten Serap, burada da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedeflediğini vurguladı.

Wushunun kendine çok iyi geldiğini dile getiren Serap, "Kendimi daha güçlü hissediyorum. Bir kadın olarak herkese tavsiye ederim. Öz güven veriyor, cesur oluyorsun. Wushuda milli sporcu olduğum için üniversiteye girdim. Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünde birinci sınıftayım." dedi.

Sporculuk kariyerinin yanında antrenörünün salonunda yardımcı antrenörlük de yaptığına işaret eden Serap, "Öğrencilerimi çalıştırıyorum. Hem okuyorum hem antrenörlük yapıyorum. Okulum bittiğinde kendim gibi Türk bayrağını dalgalandıran başarılı sporcular getireceğiz inşallah." diye konuştu.

Antrenör Emrah Şahanoğlu ise Serap Değirmenci'nin zor şartlar altında spora başladığını belirterek, "Serap, bir süre köyden gelerek antrenmanlara katıldı. Azmiyle Türkiye ve Balkan şampiyonu oldu. İki yıldır büyükler kategorisinde yarışıyor. Sporcumdan 2025 yılında şampiyonluk bekliyorum. Başarılarını gençlerde olduğu gibi devam ettirmesini bekliyorum. Kendisine güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.