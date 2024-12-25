Serdal Adalı Yönetim Kurulunu Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serdal Adalı Yönetim Kurulunu Tanıttı

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, olağanüstü genel kurul öncesi yönetim kurulunu tanıttı.

25.12.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı.

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Serdal Adalı, yönetim kurulunda görev alacak isimleri tanıttı. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen basın toplantısında Adalı, aynı zamanda yeni iki sponsorla da ön protokol imzaladı.

"Camiamızın yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok"

Olağanüstü genel kurula 4 gün kaldığını hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Adayı Adalı, "Adaylık sürecinde tüm Beşiktaşlılarla bir araya geldik. Görüşleri dinledik, önerileri not ettik. Hepimizin en büyük ve ortak dileği, Beşiktaşımızın yaşadığı bu zorlu süreci geride bırakarak saha içinde ve saha dışında eski gücüne kavuşması ve camiamızı mutlu edecek başarılara yeniden ulaşmasıdır. Bizler bunun için buradayız. Son zamanlarda yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki camiamızın bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Bizler; göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı bütün imkanlarımızı Beşiktaşımızın hizmetine sunacağız. Futboldan başlayarak, mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsine tek tek el atacağız. Her konu başlığı için ayrı ayrı çalıştık. Her ayrıntıya, Beşiktaş'ımızın her bir ihtiyaç ve beklentisine hakimiz. Her biri için söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Bugün bu amaçlarla yola birlikte çıkacağımız yönetim kurulu arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Yönetim Kurulu kadromuz; alanında uzman, Beşiktaşımız için gecesini gündüzüne katabilecek değerli isimlerden oluşuyor. Her birinin bugün de, gelecekte de Beşiktaşımıza büyük katkılar yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'nın konuşmasının ardından yönetim kurulu listesinde yer alan isimler tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.

Başkan Adayı Adalı'nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asil

Hakan Daltaban

Uğur Fora

Orhan Özalp

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

Mustafa Mollaoğlu

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Levent Ağan

Özkan Arseven

Yedek

Toygun Batallı

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Turgut Koç - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Serdal Adalı, Beşiktaş, Politika, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı Yönetim Kurulunu Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel’in cevabı hayal kırıklığı yarattı Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
16:11 Kazakistan’da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
14:39 Türk-İş’ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
20:47 Eric Trump da paylaştı Bir ülke alarma geçti Eric Trump da paylaştı! Bir ülke alarma geçti
23:05 Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi Asgari ücret zammını düşük bulan vatandaşlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi
22:52 Vitor Pereira’dan olay yaratacak itiraf Vitor Pereira'dan olay yaratacak itiraf
22:52 İmamoğlu’ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
22:26 Rusya: ABD Mısır’da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu Rusya: ABD Mısır'da bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek rezerv buldu
22:16 Fatih Erbakan’dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah’ı Fatih Erbakan'dan sandık göndermeli asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah'ı
22:15 Herkes bu adama “Kahin“ diyor: Guardiola’nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi Herkes bu adama "Kahin" diyor: Guardiola'nın başına gelenleri aylar öncesinde bildi
21:52 Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı
21:48 CHP’li Emir’den Meclis’te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız CHP'li Emir'den Meclis'te yeni asgari ücrete sert tepki: Gök kubbeyi başınıza yıkacağız
21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 17:18:52. #1.13#
SON DAKİKA: Serdal Adalı Yönetim Kurulunu Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.