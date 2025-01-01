İmzayı atması an meselesi: Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun - Son Dakika
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Spor

İmzayı atması an meselesi: Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için ilk adayın Sergen Yalçın olduğunu açıkladı. Adalı, Sergen Yalçın'ın yurt dışında olduğunu ve döndüğünde görüşeceklerini ifade etti.

01.01.2025 16:06
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için ilk adayın Sergen Yalçın olduğunu söyledi.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolcularla bir araya gelen Adalı, siyah-beyazlıların teknik direktörlük için gündemindeki isimlerden Sergen Yalçın'la ilgili konuştu.

"DÖNDÜĞÜNDE KONUŞACAĞIZ"

Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın ilk aday olduğunu söyledi. Milliyet gazetesine konuşan Adalı açıklamasında, "Sergen hoca, yurt dışında, tatile gitmiş. Bugün/yarın döndüğünde konuşacağız. Elbette camianın ve yönetimin ilk teknik direktör adayı odur. Şunu da söylemek isterim; Serdar (Topraktepe) Hoca da bu kulübün evladı. Egosu yok. Ne zaman görev verilse, aşkla, şevkle yapıyor. Onun kariyer planlamasını da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İmzayı atması an meselesi: Sergen Yalçın Beşiktaş\'a hayırlı olsun

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Son Dakika Spor İmzayı atması an meselesi: Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ali Atahan:
    tam birbirinizi buldunuz iyi at kosturursunuz artik ?? 75 13 Yanıtla
  • serkan keskin:
    yurtdisinda dedigi gurcistan da kumar oynuyodur 42 21 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kesinlikle sergeni bu takımın Başında istemiyoruz bu hatadan dön serdal başkan yada derhal istifa et 15 46 Yanıtla
  • monşer null:
    2. Sergen Yalçın Faciası Başlıyor Pek Yakında 48 11 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Sergen çok yanlış seçim. Yanlış üstüne yanlış yapılıyor. 11 27 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Beşiktaş jokey kulübüne sergen çok yakıştı 20 12 Yanıtla
  • Defolu Outlet:
    bsktş jokey kulübü oldu anlaşılan hayırlı olsun 10 9 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    veli efendi ooo sergen sever adalarda yarış bi başka olur 9 10 Yanıtla
  • Ozgur Ozer:
    bir Galatasaray taraftarı olarak sonuna kadar destekliyorum :))) Başka adammı kalmadı koskoca beşiktaşa teknik direktör olacak :)))) 3 9 Yanıtla
  • res:
    Çok komik ya zuhaaaaahahah 5 6 Yanıtla
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