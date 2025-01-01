İmzayı atması an meselesi: Sergen Yalçın Beşiktaş\'a hayırlı olsun

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Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için ilk adayın Sergen Yalçın olduğunu söyledi.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolcularla bir araya gelen Adalı, siyah-beyazlıların teknik direktörlük için gündemindeki isimlerden Sergen Yalçın'la ilgili konuştu.

"DÖNDÜĞÜNDE KONUŞACAĞIZ"

Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın ilk aday olduğunu söyledi. Milliyet gazetesine konuşan Adalı açıklamasında, "Sergen hoca, yurt dışında, tatile gitmiş. Bugün/yarın döndüğünde konuşacağız. Elbette camianın ve yönetimin ilk teknik direktör adayı odur. Şunu da söylemek isterim; Serdar (Topraktepe) Hoca da bu kulübün evladı. Egosu yok. Ne zaman görev verilse, aşkla, şevkle yapıyor. Onun kariyer planlamasını da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.