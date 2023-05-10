Yorumcu Serdar Ali Çelikler'den şok iddia! Teknik direktör Emre Belözoğlu'na yumruk atan futbolcunun adını açıkladı

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından VOLE'de yayınlanan Son Raund programında yorumcu Serdar Ali Çelikler, Emre Belözoğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.
Yorumcu Serdar Ali Çelikler yaptığı açıklamada, "7-0'lık Başakşehir maçının ardından takımı sattın mı? Sattın. Soyunma odasında Hasan Ali Kaldırım'a "Bıdı bıdı" yaptın, kovdurttun mu? Kovdurttun. Bertrand Traore sana vurdu mu? Vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanla." ifadelerini kullandı.
Çelikler'in bu sözleri sonrası araya giren bir başka yorumcu Ali Ece, "Vurdu mu bir dakika ben onu bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine Serdar Ali Çelikler, "Vurdu. Gerçekleri hepimiz biliyoruz." cevabını verdi.
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