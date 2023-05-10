Yorumcu Serdar Ali Çelikler'den şok iddia! Teknik direktör Emre Belözoğlu'na yumruk atan futbolcunun adını açıkladı - Son Dakika
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Yorumcu Serdar Ali Çelikler'den şok iddia! Teknik direktör Emre Belözoğlu'na yumruk atan futbolcunun adını açıkladı

10.05.2023 16:14

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yorumcu Serdar Ali Çelikler çarpıcı bir iddia ortaya attı. Çeliker yaptığı açıklamada, "7-0'lık Başakşehir maçının ardından takımı sattın mı? Sattın. Soyunma odasında Hasan Ali Kaldırım'a "Bıdı bıdı" yaptın, kovdurttun mu? Kovdurttun. Bertrand Traore sana vurdu mu? Vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanla." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından VOLE'de yayınlanan Son Raund programında yorumcu Serdar Ali Çelikler, Emre Belözoğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.

"SEN BENİ SABAHA KADAR YALANLA"

Yorumcu Serdar Ali Çelikler yaptığı açıklamada, "7-0'lık Başakşehir maçının ardından takımı sattın mı? Sattın. Soyunma odasında Hasan Ali Kaldırım'a "Bıdı bıdı" yaptın, kovdurttun mu? Kovdurttun. Bertrand Traore sana vurdu mu? Vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanla." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKLERİ HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Çelikler'in bu sözleri sonrası araya giren bir başka yorumcu Ali Ece, "Vurdu mu bir dakika ben onu bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine Serdar Ali Çelikler, "Vurdu. Gerçekleri hepimiz biliyoruz." cevabını verdi.

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Serdar Ali Çelikler, Emre Belözoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yorumcu Serdar Ali Çelikler'den şok iddia! Teknik direktör Emre Belözoğlu'na yumruk atan futbolcunun adını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yorumcu Serdar Ali Çelikler'den şok iddia! Teknik direktör Emre Belözoğlu'na yumruk atan futbolcunun adını açıkladı - Son Dakika
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