Serdar Avcı, Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams ile unvan maçına çıkacak

Serdar Avcı: Kazanıp tarih yazmak istiyorum

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ - UBO Interim boks şampiyonu Serdar Avcı, yeni bir unvan maçına hazırlanıyor. Milli boksör, efsane isim Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams ile unvan maçına çıkacak.

Ukrayna Gastronomik Yemeklerini Tanıtma Günü etkinlikleri kapsamında hafta sonu Dönerci Serkan Usta'nın Etiler'deki restoranında bulunan milli boksör Serdar Avcı, 8 Aralık'ta oynayacağı kemer maçıyla ilgili bilgiler verdi. Şampiyon boksör, "Daha önce Mike Tyson'u nakavt eden Danny Williams ile 8 Aralık'ta Ukrayna'da karşı karşıya geleceğiz. İnşallah orada kazanıp yeni bir tarih yazmak istiyoruz" diye konuştu.

ŞAMPİYON, BESLENME ÖNERİLERİ DE ALDI

Ukrayna Gastronomik Yemeklerini Tanıtma Günü'ne milli boksörün yanı sıra Dr. Ender Saraç da katıldı. Ukraynalı ünlü aşçı Levgen Klopotenko, Ukrayna'nın yerel çorbası Borş yaparken; Serkan Usta da yaptığı döneri etkinliğe katılan misafirlere ikram etti. İki ülke arasında dostluk mesajlarının verildiği etkinlikte milli boksör Avcı ayrıca, Dr. Ender Saraç'tan da beslenme önerileri aldı. Kilonun önemli olduğunu vurgulayan Dr. Ender Saraç, "Ani kilo vereceğiniz zaman önce hızlı karbonhidratları kesmek ve proteini korumak lazım. Günde 2 şişe maden suyu ile iyon ve mineralleri korumak gerekiyor. Bir de bol limon ve sirke ile kelle paça çorbası içilebilir. Bağ dokularını korumak için. Boksörlerin eklemlerini korumak için o önemli" açıklamasında bulundu.