Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü!
06.12.2021 07:31
Çaykur Rizespor karşısında sonradan oyuna girerek 3 gol atan Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarlara Semih Şentürk'ü anımsattı. Eski milli futbolcuya, oyuna sonradan dahil olup attığı gollerden sonra "Nöbetçi golcü" lakabı takılmıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Serdar Dursun'un performansının Semih Şentürk'ü hatırlattığını belirtti ve milli futbolcuya yeni nöbetçi golcü yakıştırmasında bulundu.
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında ÇaykurRizespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada sonradan oyuna girip hat-trick yapan Serdar Dursun sarı-lacivertli taraftarları mest etti.
"NÖBETÇİ GOLCÜ"
Serdar Dursun'u Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından "Nöbetçi golcü" lakaplı Semih Şentürk'e benzeten sarı-lacivertli taraftarlar, milli yıldızdan övgüyle bahsettikleri binlerce paylaşım yaptı. Gösterilen yoğun ilginin sonucu olarak Serdar Dursun'un adı uzun süre sosyal medya gündeminin zirvesinden düşmedi.
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6.12.2021 07:41:11. #1.13#
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