Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ligin 6'ncı haftasında Kocaelispor'a katıldığını ve ondan önce sadece 1 puanları olduğunu söyleyen Serdar Dursun, "Şu an 36 puan topladık. Keyifli bir sezon oldu. Ben de 6'ncı hafta katılmıştım Kocaelispor'a. O anda 1 puanımız vardı şu an an ligde kaldık. Umarım önümüzdeki sezon daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz" ifadelerini kullandı.
'7 GOL, 1 ASİSTLE OYNUYORUM'
Sezon içindeki kendi performansını değerlendiren Serdar Dursun, "Gayet iyiyim, çoğu maçta oynadım. Dediğim gibi 6'ncı hafta katılmıştım. Şu an 7 gol, 1 asistle oynuyorum. 3 maçımız kaldı. İnşallah bu 3 maçta da goller atarak devam ederiz" sözlerini sarf etti.
Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasına şaşırırken, "Tedesco için hayırlısı olsun" dedi.
Son Dakika › Spor › Serdar Dursun: Kocaelispor'da Keyifli Bir Sezon Geçirdik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?