Serdar Dursun: Kocaelispor'da Keyifli Bir Sezon Geçirdik

06.05.2026 01:52
Serdar Dursun, Kocaelispor'un 1 puandan 36 puana yükseldiğini ve önümüzdeki sezon daha iyi olacaklarını belirtti.

KOCAELİSPOR forması giyen Serdar Dursun, "Keyifli bir sezon oldu. Ben de 6'ncı hafta katılmıştım Kocaelispor'a. O anda 1 puanımız vardı şu an 36 puanımız oldu. Şu an ligde kaldık. Umarım önümüzdeki sezon daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz" dedi.

Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ligin 6'ncı haftasında Kocaelispor'a katıldığını ve ondan önce sadece 1 puanları olduğunu söyleyen Serdar Dursun, "Şu an 36 puan topladık. Keyifli bir sezon oldu. Ben de 6'ncı hafta katılmıştım Kocaelispor'a. O anda 1 puanımız vardı şu an an ligde kaldık. Umarım önümüzdeki sezon daha iyi bir Kocaelispor izletebiliriz" ifadelerini kullandı.

'7 GOL, 1 ASİSTLE OYNUYORUM'

Sezon içindeki kendi performansını değerlendiren Serdar Dursun, "Gayet iyiyim, çoğu maçta oynadım. Dediğim gibi 6'ncı hafta katılmıştım. Şu an 7 gol, 1 asistle oynuyorum. 3 maçımız kaldı. İnşallah bu 3 maçta da goller atarak devam ederiz" sözlerini sarf etti.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasına şaşırırken, "Tedesco için hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

