Serdar Gürler'in yeni adresi 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Serdar Gürler'in yeni adresi 1. Lig

Serdar Gürler\'in yeni adresi 1. Lig
02.01.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran Serdar Gürler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 6. sırada tamamlayan Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Serdar Gürler'i renklerine bağladı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Serdar Gürler ile anlaşmaya varıldığı, sol kanat oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Gürler ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar'a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Serdar Gürler'in yeni adresi 1. Lig

GOLE KATKI YAPAMADI

34 yaşındaki Serdar Gürler, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 17 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

Çorum Belediyespor, Serdar Gürler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Gürler'in yeni adresi 1. Lig - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
23:11
Beşiktaş’ta varsa yoksa Hadjam
Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 05:08:05. #7.11#
SON DAKİKA: Serdar Gürler'in yeni adresi 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.