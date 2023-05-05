Serdar Saatçı'dan Beşiktaş itirafı: Asgari ücrete oynuyordum - Son Dakika
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Serdar Saatçı'dan Beşiktaş itirafı: Asgari ücrete oynuyordum

05.05.2023 09:20

Genç futbolcu Serdar Saatçı, Beşiktaş'tan ayrılığının perde arkasını anlattı. Beşiktaş'ta bir dönem asgari ücrete oynadığını ifade eden Saatçı, "Beşiktaş'ta kalmayı gerçekten çok istiyordum. Konu kesinlikle para değil. Beşiktaş'ta ilk başladığım zamanlarda asgari ücretle oynuyordum. Öncesinde hiçbir zaman benimle sözleşme imzalamak istemediler" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılan Serdar Saatçi, siyah-beyazlı kulüpte yaşadıklarıyla ilgili Tivibu Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GENÇLİK ATEŞİYLE CAMI KIRDIM"

Saatçı yaptığı açıklamada, "Kampın ikinci maçıydı. İlk maçta da yedek başlamıştım, oyuna girdikten sonra güzel bir performans göstermiştim. Diğer maçta 11'de oynayacağımı düşünüyordum. Kadroyu görünce moralim bozuldu. Oyuna geç girdim, erkenden çıkarıldım. Oyundan çıkınca, soyunma odasında gençlik ateşiyle camı kırdım. Kapıyı tekmelemedim. Bu da sinirden olmuştu. Bunu da kimse bilmiyordu. Süreçler hep yanlış anlatıldı. En büyük hatam sessiz kalmamdı. Camı kırmıştım, otele vardığımda yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştı çünkü uçak biletim alınmıştı. Ceyhun Kazancı ile konuştum, kendimi hazır hissediyordum. O da bana 'Hocanın kararı.' demişti. Ben de saygı duyup İstanbul'a dönmüştüm." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLE OYNUYORDUM"

Ayrılık süreciyle ilgili konuşan Saatçı, "Sürecin devamında sözleşme olayları da dönmüştü. Beşiktaş'ta kalmayı gerçekten çok istiyordum. Konu kesinlikle para değil. Beşiktaş'ta ilk başladığım zamanlarda asgari ücretle oynuyordum. Öncesinde hiçbir zaman benimle sözleşme imzalamak istemediler. Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı ile oturmuştuk, onlara 'daha çok oynamak istiyorum' demiştim. 'Düşüneceğiz' demişlerdi ama bana söyledikleri tek şey 'Valerien Ismael seni istemiyor' olmuştu." dedi.

Eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'dan bomba maaş itirafı: Asgari ücrete oynuyordum
Eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'dan bomba maaş itirafı: Asgari ücrete oynuyordum
Eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'dan bomba maaş itirafı: Asgari ücrete oynuyordum
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Eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'dan bomba maaş itirafı: Asgari ücrete oynuyordum Eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı'dan bomba maaş itirafı: Asgari ücrete oynuyordum

Ceyhun Kazancı, Tivibu Spor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Saatçı'dan Beşiktaş itirafı: Asgari ücrete oynuyordum - Son Dakika


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