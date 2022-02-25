Şeref Eroğlu: "Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik" - Son Dakika
Üye Girişi

Şeref Eroğlu: "Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik"

25.02.2022 00:57
Şeref Eroğlu: "Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, bugün başlayan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası için, "Dünyanın en büyük turnuvalarından bir tanesi, çok kaliteli sporcular var. Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, bugün başlayan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası için, "Dünyanın en büyük turnuvalarından bir tanesi, çok kaliteli sporcular var. Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik" dedi.

Geleneksel olarak düzenlenen Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası bugün start aldı. 27 Şubat'a kadar İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek turnuvanın ilk gününde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine açıklamalarda buldu. Bismillah diyerek turnuvaya başladıklarını ifade eden Eroğlu, "Bu sabah 134 sporcumuz tartıldı. Grekoromen 10 sıklette, her sıklette 4 sporcumuz olmak üzere 37 sporcuyla şampiyonaya başladık. Dünyanın en büyük turnuvalarından bir tanesi, çok kaliteli sporcular var. Bugünden itibaren bütün güreşseverler canlı yayınları bekliyor. Biz iyi olsun, ülke tanıtımda katkımız olsun, kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik. Tüm misafirlerimiz geldi. Bir sıkıntımız yok" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya Ranking Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 10 madalya Şeref Eroğlu: 'Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik' Şeref Eroğlu: 'Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik'

Türkiye Güreş Federasyonu, Şeref Eroğlu, Yaşar Doğu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şeref Eroğlu: 'Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik' - Son Dakika


Son Dakika
01:09 Galatasaray'ın Avrupa'da muhtemel rakipleri netleşti!
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 01:14:59. #1.11#
SON DAKİKA: Şeref Eroğlu: "Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement