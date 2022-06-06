Şeref Eroğlu: "Yeni dünya düzeninde yük olanlar değil, yük alanlar kıymetli olacak" - Son Dakika
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Şeref Eroğlu: "Yeni dünya düzeninde yük olanlar değil, yük alanlar kıymetli olacak"

06.06.2022 11:55

- Şeref Eroğlu: "Yeni dünya düzeninde yük olanlar değil, yük alanlar kıymetli olacak" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu: "Bu coğrafyada olduğumuz müddetçe güreşe sahip çıkacağız" Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kocaeli'de düzenlenen güreş organizasyonuna katıldı.

- Şeref Eroğlu: "Yeni dünya düzeninde yük olanlar değil, yük alanlar kıymetli olacak"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu:

"Bu coğrafyada olduğumuz müddetçe güreşe sahip çıkacağız"

KOCAELİ - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kocaeli'de düzenlenen güreş organizasyonuna katıldı. Türkiye'nin güreşte oldukça başarılı olduğuna değinen Eroğlu, "Yeni dünya düzeninde yük olanlar değil yük alanlar kıymetli olacak" dedi.

Kocaeli'de bu yıl 14.'sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'ne binden fazla güreşçi katıldı. Oldukça yoğun ilgi gösterilen turnuvayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da takip etti. Kazakistan'daki güreş turnuvasından Kocaeli'ye gelen Eroğlu, müsabakaları takip etti. Eroğlu, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"Bu coğrafyada olduğumuz müddetçe güreşe sahip çıkacağız"

Güreşin kültürel bir durum olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bu bizim kültürümüz, tarihimiz, geleneğimiz, göreneğimiz. Bunu yaşatacağız. Bu coğrafyada, bu ülkede olduğumuz müddetçe güreşe sahip çıkacağız, güreşi daha ileriye çıkaracağız. Biz de Türkiye Güreş Federasyonu olarak bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için Türkiye'nin her bölgesinde varız. Nerede güreş varsa ben oradayım. Çünkü bu benim ikinci işim değil, asli işim. Güreşi seviyorum, güreşçileri seviyorum ve bu işe emek verenleri seviyorum" dedi.

"Yeni dünya düzeninde yük olanlar değil yük alanlar kıymetli olacak"

Türkiye'nin güreşte üst üste uluslararası başarılara imza attığına da değinen Eroğlu, "Ben iddialı bir adamım. Normal hayatımda hep iddialıyım. Bir işi ya yaparım ya da yapmam ama bir işi yapıyorsanız hakkını vereceksiniz. Onun için de yaptığınız işin delisi olacaksınız, yoksa olmaz. Benim standardım çok yüksek. Benim zamanım yoksa, enerjim yoksa, bilgim yoksa ben asla buraya gelmem, bu göreve talip olmam. Ben olurken de söyledim; Türk güreşini güreşçiler yönetecek ve bu güreşi bir değil birkaç seviye yukarıya alacağız. Onun için ben de iddialıyım, benim federasyonum, yönetimim de iddialı. Her şeyden önemlisi benim sporcularım iddialı. Onun için Avrupa'da 17 madalya aldık. 10-16 Eylül'de Sırbistan'da dünya şampiyonası var. Oraya hazırlanıyoruz. Ben gece boyunca uçtum. 5 buçuk saatlik Kazakistan yolculuğum vardı. Gece 3.30'da uçağım vardı, uyumadan buraya geldim. Kazakistan'daki güreşten buraya geldim. Ben güreşin kalbinin attığı, nabzının attığı her yerde olmak istiyorum. Evimize gidecek zamanımız yok ama eşlerimizden, çocuklarımızdan izin alarak, helallik alarak bu yola çıktık. Allah beni, camiamı, burada ter akıtanları mahcup etmesin. Biz elimizden geleni yapacağız. Yeni dünya düzeninde şunu unutmayın; yük olanlar değil yük alanlar daha kıymetli olacak. Ben Türk güreşi için, Türk devleti ve Türk milleti için sorumluluk almak adına buraya geldim. Son güne kadar, kanımın son damlasına kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Şeref Eroğlu: Yeni dünya düzeninde yük olanlar değil, yük alanlar kıymetli olacak
Şeref Eroğlu: Yeni dünya düzeninde yük olanlar değil, yük alanlar kıymetli olacak
Şeref Eroğlu: Yeni dünya düzeninde yük olanlar değil, yük alanlar kıymetli olacak
Şeref Eroğlu: Yeni dünya düzeninde yük olanlar değil, yük alanlar kıymetli olacak

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şeref Eroğlu: 'Yeni dünya düzeninde yük olanlar değil, yük alanlar kıymetli olacak' - Son Dakika

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