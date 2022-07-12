Şeref Özcan: "Kuruluşumuzun 100. yılında Süper Lig istiyoruz" - Son Dakika
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Şeref Özcan: "Kuruluşumuzun 100. yılında Süper Lig istiyoruz"

12.07.2022 11:13

- Şeref Özcan: "Kuruluşumuzun 100. yılında Süper Lig istiyoruz" Yusuf Yalçın Arslan: "Hedefimiz Süper Lig" Altınordu'nun başarılı oyuncularından Şeref Özcan, yeni sezonda hedeflerinin şampiyon olarak 100. yıllarında Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

- Şeref Özcan: "Kuruluşumuzun 100. yılında Süper Lig istiyoruz"

Yusuf Yalçın Arslan: "Hedefimiz Süper Lig"

İZMİR - Altınordu'nun başarılı oyuncularından Şeref Özcan, yeni sezonda hedeflerinin şampiyon olarak 100. yıllarında Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi. Yusuf Yalçın Arslan ise Süper Lig'e yükselmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takımda Şeref Özcan ve Yusuf Yalçın Arslan, yeni sezon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Şeref Özcan: "Kuruluşumuzun 100. yılında Süper Lig istiyoruz"

Antrenmanların yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getiren Şeref Özcan, "Sezona iyi hazırlanıyoruz. Şu anda hocalarımız bize yükleme yapıyorlar bunun faydasını sezon başlayınca göreceğiz. Takım içinde müthiş ve güzel bir hava var. Gelecek sezon 1. Lig'de birçok takımın şampiyonluk hedefi var. Bizim de gelecek yıl kuruluşumuzun 100. yılı biz de Süper Lig istiyoruz. Takım olarak maç maç bakacağız. Kazandığımız veya az kaybettiğimiz zaman üst sıralarda oluruz. Geçen yılın son 10 haftasında neler yapabileceğimizi herkese gösterdik" dedi.

Yusuf Yalçın Arslan: "Hedefimiz Süper Lig"

Yusuf Yalçın Arslan da yeni sezon çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Geçen yılın son 10 haftasında müthiş bir performans ortaya koyduk. Bu sezon hedefimizi Süper Lig olarak belirledik. Çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız"

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Altınordu'da hedef Süper Lig Altınordu'da hedef Süper Lig
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şeref Özcan: 'Kuruluşumuzun 100. yılında Süper Lig istiyoruz' - Son Dakika

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