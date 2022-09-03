Serena Williams: Ünlü tenisçi kariyerini ABD Açık'ta sonlandırdı - Son Dakika
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Serena Williams: Ünlü tenisçi kariyerini ABD Açık'ta sonlandırdı

03.09.2022 13:51
Serena Williams: Ünlü tenisçi kariyerini ABD Açık'ta sonlandırdı

Serena Williams tenis kariyerini sonlandırdı.

Serena Williams tenis kariyerini sonlandırdı.

Bu ay 41 yaşını tamamlayacak ünlü tenisçi, yarışmayı planladığı son grand slam turnuvası olan ABD Açık’ta Avustralyalı Ajla Tomljanovic’e elendi.

Williams 27 yıllık kariyerine tek kadınlarda 23 şampiyonluk sığdırmayı başardı.

Eski dünya bir numarası, son karşılaşmasında beş maç sayısını karşılamayı başarsa da altıncısını çeviremedi.

Maçın ardından kortta Tina Turner’ın pop klasiği “Simply the Best” (Açıkça En İyisi) çalarken herkes Williams’ı ayakta alkışladı.

Williams ilk büyük turnuvasını da 1999’da burada kazanmış, sonraki yıllarda ABD Açık’ta dört şampiyonluğa daha ulaşmıştı.

Maç sonunda kortta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Williams, ailesine, ekibine ve taraftarlarına teşekkür etti:

“Burada bulunan, yıllardır, hatta on yıllardır beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum.

“Ama büyün bunlar ebeveynlerimle başladı. Onlar her şeyi hak ediyor. Onlara minnettarım.

“Ve kız kardeşim Venus olmasaydı bugün Serena olamazdım. Serena Williams’ın tek varlık nedeni odur.”

Williams ilk profesyonel turnuvasını 1995 yılında, 14 yaşındayken oynamıştı.

Serena Williams uzun zamandır bir tenis yıldızından fazlası, dünyaca tanınan bir Amerikan ikonuydu.

Emekli olacağını moda dergisi Vogue’a yazdığı bir makale ile duyuran Williams, aslında makalede emekli olmak yerine “evrilmek” ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Serena Williams: Ünlü tenisçi kariyerini ABD Açık'ta sonlandırdı - Son Dakika

BBC
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