Sergen Yalçın: Ben oynamıyorum

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Beşiktaş taraftarı, Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından tribünleri terk etmeyerek teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli hoca taraftara cevap verdi.

"TAKIM ANCAK BÖYLE AYAĞA KALKAR"

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Beşiktaş büyük camiadır, altından kalkar. Taraftar takımı ayağa kaldır diyor ama ben oynamıyorum sahada. Oyuncuların daha fazlasını yapması gerekiyor. Takım ancak böyle ayağa kalkar" ifadelerini kullandı.