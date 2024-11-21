Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm

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Sergen Yalçın, dünya çapında büyük ilgi gören Jake Paul-Mike Tyson dövüşü hakkında konuştu. Kendisine yöneltilen '100 milyon dolara Mike Tyson ile dövüşür müsün?' sorusuna ilginç bir yanıt veren Yalçın, 'Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm' dedi. Yalçın, bu dövüşün para için düzenlendiğini ve dünyanın kandırıldığını da iddia etti. Sergen Yalçın'ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

21.11.2024 15:52  Güncelleme: 16:10
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Şimdilerde yorumculuk yapan Sergen Yalçın, tüm dünyayı ekran başına kilitleyen Jake Paul- Mike Tyson dövüşüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÜÇÜNCÜ RAUNTTA İNDİRRİM"

Jake Paul'un galip geldiği karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Bu dövüşün para için düzenlendiğini anlamamak için aptal olmak lazım. Çok büyük tezgah. Bütün dünyayı kandırıyorlar. Bu kadar da enayilik olmaz" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın "İndiririm Mike Tyson'ı üçüncü rauntta. Valla indiririm. Yaşlı o zaten, bir yolunu bulur indiririm bir yerlerde" sözleri ise kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Sergen Yalçın\'dan iddialı sözler: Mike Tyson\'ı üçüncü rauntta indiririm

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Alpi:
    Adam osursa devrilirsin boş yapma şov yapma 8 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    kafayı yemiş.. 7 1 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Tek Atis 5 salise surer sirin baba köyüne yollar sergeni 5 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Adam futbol oynarken bu kadar özgüvenli değildi. 5 0 Yanıtla
  • Mahmut Polat:
    yağmalandı gurle Adam seni 5 saniyede indirir 4 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    boş Adam iş başında 3 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    sen anca bunu indirirsin Sergen 3 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    İyi geçer bi yumruk yere aklı başına gelir belki 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Se:
    Küçük maykı indirir doğru demiş 2 0 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Doğru Söylüyor, resmen Tyson adama vurmamak için yumruklarını sallamadı bile… Resmen Show amaçlı olduğu çok belliydi… 1 0 Yanıtla
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