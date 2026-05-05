Sergen Yalçın'dan Konyaspor'a 8 Değişiklik
Sergen Yalçın'dan Konyaspor'a 8 Değişiklik

05.05.2026 20:57
Beşiktaş, Konyaspor maçına Gaziantep FK'ya göre 8 yeni oyuncu ile çıktı. Sergen Yalçın, 100. maçını yönetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının 11'ine göre Konyaspor karşısında kadroda 8 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Gaziantep FK mücadelesinin 11'ine göre 8 değişiklikle sahaya çıktı. Yalçın; Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerine Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, El Bilal Toure, Orkun Kökçü ve Hyeon Gyu Oh'a görev verdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında sahaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yalçın, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, El Bilal Toure ve Hyeon Gyu Oh 11'i ile çıktı.

Kartal'da Devis Vasquez, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Salih Uçan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu ise yedek bekledi.

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na çiçek takdim edildi

Karşılaşma öncesinde İstanbul 2026 Türkiye Sigorta EuroCup3 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na saha kenarında Başkan Serdal Adalı tarafından çiçek takdimi yapıldı.

Sergen Yalçın'a plaket

Siyah-beyazlılarda son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasında 100. maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın'a plaket takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

