Sergio Busquets, Inter Miami'ye transfer oldu - Son Dakika
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Sergio Busquets, Inter Miami'ye transfer oldu

Sergio Busquets, Inter Miami'ye transfer oldu

24.06.2023 12:33

Barcelona'dan ayrılan Sergio Busquets, Inter Miami ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı ve Messi ile tekrar aynı takımda oynayacaklar. 35 yaşındaki yıldız oyuncu, altyapısından yetiştiği Barcelona'da 2008'den 2023'e kadar forma giymişti.

Barcelona'dan ayrılan Sergio Busquets, Inter Miami ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcu, Messi ile tekrar aynı takımda oynayacak.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

İspanyol devi Barcelona'dan ayrılan Busquets, aynı Messi gibi Inter Miami'ye transfer oldu. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun 2+1 yıllık olduğu kaydedildi.

TEKRAR BULUŞTULAR

2008'den 2023'e kadar altyapısından yetiştiği Barcelona için top koşturan Busquets, Lionel Messi'yle Inter Miami formasıyla tekrar buluşmuş oldu.

Tekrar buluştular! Sergio Busquets, Messi ile aynı takımda
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