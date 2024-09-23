Serhat Akın\'a eski takım arkadaşından olay sözler: Gol sevincini eskortlara yapıyordu

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Fenerbahçe'nin "Kadıköy Boğası" olarak bilinen eski futbolcusu Serhat Akın, derbi yenilgisi sonrası Ali Koç'u eleştirdi. Serhat Akın'ın bu tepkileri gündem olurken, eski Fenerbahçeli Can Arat'tan da çarpıcı açıklamalar geldi.

BTV YouTube kanalında "Sözde Futbol" programında Bışar Özbey, Rasim Ozan Kütahyalı ve Oktay Derelioğlu ile birlikte konuşan Can Arat, Serhat Akın'ın Fenerbahçe'den ayrılma sürecine değindi. Can Arat, Serhat Akın'ın "Kadıköy Boğası" işaretini Fenerbahçe'ye değil, İspanya'dan getirdiği bir eskort için yaptığını iddia etti.

"FENERBAHÇE ÜZERİNDEN PARA KAZANMAYA ÇALIŞIYOR"

Akın'a yaptığı sevinç üzerinden yüklenen Arat, "Serhat Akın, Kadıköy boğası işaretini Fenerbahçe'ye değil İspanya'dan getirdiği bir eskorta yapıyordu. Aziz Yıldırım 'Ya eskort ya Fenerbahçe' diyerek resti çekti.Bu rest sonrası takımı bıraktı, şimdi kalkmış Fenerbahçe üzerinden para kazanmaya çalışıyor" dedi.