Serhat Balcı, 7 Yıl Aradan Sonra Kırkpınar'da - Son Dakika
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Serhat Balcı, 7 Yıl Aradan Sonra Kırkpınar'da

Serhat Balcı, 7 Yıl Aradan Sonra Kırkpınar\'da
29.06.2025 11:34
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Milli güreşçi Serhat Balcı, 7 yıl aradan sonra Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılıyor.

Serbest stilde dünya ve Avrupa ikinciliği bulunan milli güreşçi Serhat Balcı, 7 yıl aradan sonra katılacağı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde genç rakiplerine karşı mücadele edecek.

Kırkpınar'da daha önce 3 kez çeyrek final mücadelesi veren deneyimli pehlivan, 2015 ve 2018 yıllarında 3. olma başarısı gösterdi. Kariyerinde serbest stilde ve yağlı güreşlerde önemli dereceleri bulunan 43 yaşındaki Balcı, Kırkpınar'da son olarak 2018 yılında güreşti.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde uygulanan yeni sistem sayesinde, ilk 32'ye girenler bir sonraki yıl doğrudan Kırkpınar'a katılabiliyor. Balcı da geçtiğimiz sezon ligi 23. sırada tamamlayarak 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 7 yıl sonra yer alma hakkı elde etti.

Uzun bir aradan sonra yeniden Sarayiçi Er Meydanı'nda kispet kuşanacak olan deneyimli pehlivan, baş boyuna üçüncü torbadan katılarak mücadele edecek.

"Er meydanında" birbirinden güçlü genç rakipleriyle karşılaşacak Serhat Balcı, uzun yıllar sonra Kırkpınar'a dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.

"Elimden gelenin en iyisini yapmak, eski günleri yad etmek istiyorum"

Çalışmalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor çatısı altında sürdüren Serhat Balcı, AA muhabirine, son olarak 2018'de Kırkpınar'a katıldığını, sonra 4 yıllık ceza aldığını, ardından yaş sınırı ve puan nedenleriyle birkaç yıl daha organizasyonda yer alamadığını anlattı.

Bir yıl hac vazifesini de yerine getirdiğine değinen Balcı, "Bu süreçte Kırkpınar'a dönmek benim için hedef oldu. Bu hedef için geçen yıl lig güreşlerinde güzel puanlar topladım ve bu sayede tam 7 yıl sonra Kırkpınar'da tekrar güreşmeye hak kazandım. Bu fırsatın eline bir daha geçip geçmeyeceğinden emin değilim. Yaşım artık 43 oldu. Bu seneki Kırkpınar'da elimden gelenin en iyisini yapmak, eski günleri yad etmek istiyorum." diye konuştu.

Son 1,5 yıllık süreçte hazırlık dönemi geçirdiğini aktaran Balcı, aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi serbest güreş takımı teknik direktörlüğü görevine getirildiğini ve Kocaeli Kağıtspor adına da başpehlivan olarak güreştiğini dile getirdi.

"Yeni kulübümle içimde yeni bir enerji doğdu. Hem Kocaeli'mizi hem de genç kardeşlerimizi temsil etmek adına güzel işler yapmaya çalışacağız." diyen Balcı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun aldığı yaş sınırı kararı sayesinde 40 yaş üzerindeki pehlivanların da ligde puan toplaması halinde Kırkpınar'a katılabildiğini, bu uygulamanın kendisi gibi deneyimli isimler için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Hem antrenörlük hem de sporculuğu aynı anda yapmanın zorluklarına değinen Balcı, minder ve yağlı güreş sezonlarının farklılık göstermesinin işini kolaylaştırdığını aktardı.

"O sahaya tekrar çıkmadan ölseydim gözüm açık giderdi"

Sarayiçi Er Meydanı'na yeniden çıkmanın kendisi için hayal olduğunu dile getiren Balcı, "O sahaya tekrar çıkmadan ölseydim gözüm açık giderdi. Güreşmediğim 7 yıl boyunca orada güreşleri izleyip iç geçirdim. Bu sene de bana nasip oldu. İnşallah o sahaya çıkıp hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Oraya çıkmışken de güzel işler yapmak istiyorum." diye konuştu.

Genç rakiplere karşı mücadele edeceğine değinen Serhat Balcı, Kırkpınar'da sadece fiziksel güç değil, tecrübe ve sakinliğin de belirleyici olduğunu belirterek, "Kırkpınar sahası gençliğin değil, tecrübenin öne çıktığı bir meydan. Ben de daha motive olup, daha iyi güreşebildiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kağıtspor'un bu yıl 9 boyda toplam 32 güreşçiyle Kırkpınar'a gideceğini belirten Balcı, kulübün güçlü altyapısı ve yönetim desteğiyle gelecekte çok sayıda başpehlivan çıkaracağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Serhat Balcı, 7 Yıl Aradan Sonra Kırkpınar'da - Son Dakika

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