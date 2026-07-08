Serhat Öztaşdelen: Kocaelispor\'un Kalecisiyim

Kocaelispor'da geçen sezonun son haftalarında çıkış yakalayan genç kaleci Serhat Öztaşdelen, "Bana olan ilgi ve güven üst seviyede. Bu sene elimden gelenin fazlasını yapmak istiyorum. Her şeyin farkındayım" dedi. Bu sene Onurcan Piri ile rekabet yaşayacaklarını vurgulayan Öztaşdelen transfer haberlerine ise, "Kocaelispor'un kalecisiyim. Uzun yıllar burada oynamak istiyorum" sözleriyle noktayı koydu.

Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde sürdürüyor. 20 Temmuz'a kadar Riva'da çalışmalarına devam edecek olan yeşil-siyahlılar ardından Topuk Yaylası'nda ikinci etap kampına girecek. Kaleci Serhat Öztaşdelen basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezon bitiminde tatilini kısa tutup bireysel çalışmalarına başladığını belirten Öztaşdelen, "Sezon bittiğinde önce tatil yaptık. Kampa tamamen hazır bir şekilde katılmak istedim. Bu yüzden iki hafta önceden çalışmalara start verdim. Geçen sene benim için güzel geçti fakat önümüzdeki sezon kulübüm için çok daha fazlasını vermek adına mücadele edeceğim. Teknik heyetimizin, taraftarlarımızın ve camianın bana olan ilgisi, güveni üst seviyede. Onların isteklerini ve bu güveni karşılıksız çıkarmak istemiyorum. Elimden gelenin daha fazlasını yapmak istiyorum. Bunun için de çok çalışacağım. Her şeyin farkındayım zaten" dedi.

"Kocaelispor'un kalecisiyim. Burada uzun yıllar oynamak istiyorum"

Hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak hiçbir bilgisinin olmadığının altını çizen Öztaşdelen, "Transfer haberleriyle alakalı söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü ne alakam ne de bilgim var. 2028 yılına kadar sözleşmem var. Kocaelispor'un kalecisiyim. Ben burada uzun yıllar oynamak istiyorum. İnşallah olur. Çünkü bu kulübü çok seviyorum" şeklinde konuştu.

"Kampta her şey çok iyi gidiyor"

Genç eldiven, 4 Temmuz'da başlayan kampın ilk haftasını değerlendirerek, "Kamp çok iyi geçiyor. Çok iyi çalışıyoruz. Buranın ambiyansı da güzel. Her anlamda iyi geçiyor kamp. Geçen yıl yeni takımdık. Herkes birbirini çok tanımıyordu. Bu yüzden sezonun ilk haftasında çok zorlandık. Bu sene herkes birbirini tanıyor. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Onlar da her gün daha da alışıyor. Takım içinde çok iyi uyum var. Onlarla da günden güne iletişimimiz arttı. Şu an için her şey çok iyi gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Gökhan ağabey bana çok destek oldu, tecrübelerini aktardı"

İlk iç sana maçını iple çektiğini belirten Öztaşdelen, "İnşallah çok güzel bir sezon olur hepimiz için. Hayırlısı olsun" dedi. Takımdan ayrılan deneyimli kaleci Gökhan Değirmenci hakkında ise, "Gökhan ağabey kulüp için de, benim için de çok önemli figür. Oynadığım ve oynamadığım zamanlarda da bana çok destek oldu. Saha içi ve dışında hep tecrübelerini aktardı. Ona yeni kariyerinde başarılar diliyorum. İnşallah onun için en güzel neyse o olur" ifadelerini kullandı.

"Çok iyi karakter. Onunla da rekabete gireceğiz"

Takımın yeni transferi kaleci Onurcan Piri için de konuşan 21 yaşındaki kaleci, "Onurcan ağabey çok iyi bir karakter. Bir haftadır birlikteyiz. Tanıdığım kadarıyla muhteşem bir insan. Onunla da bu sene rekabete gireceğiz; geçen sene Gökhan abiyle, Jova ile olduğu gibi. İnşallah onunla birlikte bu seneyi çok iyi götürürüz. Onun için hayırlı, uğurlu olsun. Ona başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL