Şerife Berra Güven Balkan Şampiyonu

17.03.2026 10:27
Aydınlı sporcu Şerife Berra Güven, İzmir'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

İzmir'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı milli sporcu Şerife Berra Güven, Balkan Şampiyonu oldu.

Yürüyüş Balkan Şampiyonası, İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birçok ülkeden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada milli sporcular da ter döktü. Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil eden sporculardan Şerife Berra Güven ise performansıyla şampiyonaya damga vurdu. U20 Kadınlar 10 kilometre yürüyüş yarışında piste çıkan Aydınlı milli sporcu Şerife Berra Güven, iyi bir performans sergileyerek Balkan Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Altın madalyanın sahibi olan Güven, elde ettiği dereceyle dünya ve Avrupa şampiyonaları katılım barajını bir kez daha geçerek kalitesini ve istikrarını kanıtladı. Aynı zamanda milli sporcunun yer aldığı U20 Kadın takımı da takım halinde Balkan Şampiyonluğu kupasını havaya kaldırdı.

Büyük Kadınlar kategorisinde 42 km 195 metre maraton yürüyüşünde ter döken bir diğer Aydınlı milli sporcu Esma Öztekin ise mücadeleyi Balkan üçüncüsü olarak tamamladı ve bronz madalyayı boynuna taktı. Esma Öztekin, elde ettiği dereceyle aynı zamanda U23 Türkiye Rekoru'nun da yeni sahibi olarak adını Türk atletizm tarihine başarıyla yazdırdı. Milli sporcunun dahil olduğu Büyük Kadınlar takımı da mücadeleyi takım halinde Balkan Şampiyonu olarak tamamladı.

İzmir'de fırtına gibi esen her iki milli sporcu da başarılı sonuçların ardından 12 Nisan tarihinde Brezilya'da düzenlenecek olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye ve Aydın'ı temsil etme hakkı kazandı. Milli sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İl Müdürlüğü olarak akıttıkları terle, kırdıkları rekorlarla ve kazandıkları madalyalarla bizlere bu tarifsiz gururu yaşatan kıymetli sporcularımızı ve bu tarihi başarıda büyük pay sahibi olan değerli antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Brezilya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan altın kızlarımıza başarılar diliyoruz. Sporcularımızla gurur duyuyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Evine giren hırsızın aklını aldı O anlar saniye saniye kamerada Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
Orhan Gencebay’dan sevenlerini üzen haber Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber
Ele veren paylaşım İşte Berke Özer’in yeni sevgilisi Ele veren paylaşım! İşte Berke Özer'in yeni sevgilisi
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
İlber Ortaylı’nın defnedileceği Fatih Camii haziresi dronla görüntülendi İlber Ortaylı'nın defnedileceği Fatih Camii haziresi dronla görüntülendi

10:15
Ailesiyle televizyon izliyordu, gelen haberler havalara uçtu
Ailesiyle televizyon izliyordu, gelen haberler havalara uçtu
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
10:04
Arda’nın zorda kaldığı an Anında uyarı geldi
Arda'nın zorda kaldığı an! Anında uyarı geldi
09:44
Trump’ın “Alma onuru benim olacak“ dediği Küba karanlığa gömüldü
Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği Küba karanlığa gömüldü
09:41
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
