Serik Belediyespor, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı

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2024-2025 Futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele edecek Serik Belediyespor, Bolu Abant'taki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Serik Belediyespor Teknik Direktörü Aziz Gökhan Geylani, Kızılcahamam ve Bolu'da yaptıkları kampların fiziksel, teknik ve taktik anlamda olumlu geçtiğini belirtti.

Geylani, oyuncularını özverileri, istek ve arzularından dolayı kutladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kamp süresince 1461 Trabzon FK ve Batman Petrolspor ile iki hazırlık müsabakası oynadık. Bu takımlar, ligin kaliteli ve şampiyonluk hedefi olan takımları. Gerek savunma gerekse atak prensiplerine bağlı bir şekilde oynayan takımımızın taktik sadakati beni oldukça memnun etti. Tabii ki eksik taraflarımız var. Bu hazırlık maçları olumlu ve olumsuz anlamda bize iyi ipuçları verdi. Zamana ihtiyacımız var. En kısa zamanda daha çok çalışarak eksiklerimizi tamamlayacağız."

Afyonkarahisar'da yapacakları 3. etap kampıyla sezona hazır olacaklarını ifade eden Geylani, "Şampiyonluğa oynayan, taraftarların izlemekten son derece memnun kalacakları bir takım olmak istiyoruz." dedi.

Geylani, takıma iki oyuncu daha transfer etmek istediklerini kaydetti.