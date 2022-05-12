Serik Belediyespor olağanüstü kongreye gidiyor - Son Dakika

TFF 2. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor yönetimi, sezonun bittikten sonra olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.
Kulüp Başkanı Halil Deligöz başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısından, olağanüstü kongre kararı çıktı.
Yönetim kurulu kararına istinaden Serik Belediyesi Toplantı Salonu'nda 27 Mayıs 2022 günü olağanüstü kongresi gerçekleştirecek. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongre 3 Haziran 2022'ye ertelenecek.
Kaynak: AA
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