Serik Spor, Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek kupada 3'üncü tura yükseldi - Son Dakika
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Serik Spor, Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek kupada 3'üncü tura yükseldi

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Serik Spor, Denizli İdmanyurdu\'nu 1-0 yenerek kupada 3\'üncü tura yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Denizli İdmanyurdu, evinde Serik Spor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi. Serik Spor 4'üncü dakikada Sertan Yıldız'ın golüyle öne geçip 3'üncü Tur'a yükseldi; 90+5'te Ahmet Daniel Akyıldız kırmızı kart gördü.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Denizli İdmanyurdu evinde Serik Spor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip 4'üncü dakikada Sertan Yıldız'ın golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede iki takımın atakları sonuç vermeyince müsabaka Serik Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekipte 73'üncü dakikada oyuna giren Ahmet Daniel Akyıldız, 90+5'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Serik Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Tur'a yükseldi.

Kaynak: DHA
Türkiye KupasıDenizliFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Serik Spor, Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 yenerek kupada 3'üncü tura yükseldi - Son Dakika
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