Serikspor, Adana Demirspor'u 4-1 Yendi

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Hakan Ülker, Azad İlhan, Furkan Ulu
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Bolat (Dk. 87 Halil Eray Aktaş), Yusuf Buğra Demirkıran, Doğuhan Asım Dübüş (Dk. 46 Mert Menemencioğlu), Ali Fidan, Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga (Dk. 46 Yücel Gürol), Kayra Saygan (Dk. 81 Arda Turan Özkanbaş), Toprak Bayar (Dk. 74 Muhammed Ahmet Ergen)
Serikspor: Veysel Sapan, Martynov (Dk. 67 Skvortsov), Sadygov, Adeola, Bilal Ceylan (Dk. 67 Sertan Taşqın), Castro, Nwachukwu (Dk. 57 Topalli), Caner Cavlun, Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 81 Anıl Koç), Emre Nefiz (Dk. 57 Şeref Özcan)
Goller: Dk. 1 Martynov, Dk. 15 Nwachukwu, Dk. 38 Sami Gökhan Altıparmak, Dk. 78 Adeola (Serikspor), Dk. 90 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 62 Toprak Bayar (Adana Demirspor)
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Serikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yendi.
