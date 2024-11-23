Serikspor FK, Elazığspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Serikspor FK, Elazığspor'u 2-1 yendi

Serikspor FK, Elazığspor\'u 2-1 yendi

Serikspor FK, İsmail Oğan Stadyumu'nda Elazığspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

23.11.2024 17:39
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serikspor FK, sahasında karşılaştığı Elazığspor 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 13. haftasında Seriksor FK, sahasında karşılaştığı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.

İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Erdem Akbaş düdük çalarken Hüseyin tetik ve Batuhan Sarıgül yardımcı hakemlik görevini üstlendi.

Karşılaşmada Serikspor'un gollerini 5. ve 45. dakikalarda Enes Soy kaydetti. Elazığspor'un golünü ise 22. dakikada Mert Tunç attı. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca müsabaka Serikspor FK'nın 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Serikspor FK, ligde puanını 33 e çıkartırken, yarın oynanacak Soma- Aksaray maçı öncesi liderlik koltuğuna oturdu.

Antalya ekibi bir sonraki maçında 30 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 da deplasmanda Menemen FK ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Serikspor FK, Elazığspor'u 2-1 yendi - Son Dakika

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