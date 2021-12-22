Serilere son veren maç! Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'la berabere kaldı

Sivasspor ile Çaykur Rizesspor arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

GALİBİYET SERİLERİ SON BULDU

Karşılaşmada Sivasspor, 72. dakikada Kayode ile öne geçerken Karadeniz ekibi bu gole 74. dakikada Josel Pohjanpalo karşılık verdi. Çaykur Rizespor'da Alper Potuk, 53. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Karadeniz ekibinde Fabricio Baiano da 90. dakikada kırmzı kart gördü ve Çaykur Rizespor mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Alınan bu sonucun ardından Sivasspor'un 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve puanını 26'ya çıkardı. Çaykur Rizespor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi bitti ve puanı 17 oldu.