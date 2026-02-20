Serinhisar Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
Serinhisar Gençlik Merkezi Açıldı

Serinhisar Gençlik Merkezi Açıldı
20.02.2026 18:04
600 m2'lik alanda hizmet veren merkez, gençlere ücretsiz kurslarla destek sunuyor.

Modern mimari yapısı, atölyeleri ve salonlarıyla 600 m2'lik alanda hizmet veren Serinhisar Gençlik Merkezi, ilçedeki gençlerin gözdesi oldu.

Serinhisar'da gençlere yönelik önemli bir yatırım hayata geçirildi. 600 metrekarelik kapalı alana sahip Gençlik Merkezi; gençlerin akademik, kültürel, sanatsal ve teknolojik gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. Çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanan merkez, gençlerin hem kişisel yeteneklerini keşfetmelerine hem de sosyal yönlerini güçlendirmelerine imkan tanıyacak. İlçe merkezinde yer alan Gençlik Merkezi, gençlerin kolaylıkla ulaşabileceği merkezi bir konumda yer alıyor. Serinhisar Gençlik Merkezi bünyesinde; Akıl ve Zeka Oyunları Kursları, Resim ve Görsel Sanatlar Atölyeleri, Müzik ve Enstrüman Kursları, Gençlik Kütüphanesi, Robotik Kodlama Kursları, bilgisayar salonu ile idari ve sosyal alanlar yer alıyor.

Kurslara ilk günlerden yoğun ilgi

İlçede yaşayan ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler ile veliler, tamamı ücretsiz olan kurslara yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın 7 günü açık olan Serinhisar Gençlik Merkezi'nde öğrenciler, okul sonrası serbest zamanlarını tesise gelerek değerlendirme imkanı buluyor. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezleri arasına son katılan Serinhisar Gençlik Merkezi oldu. Denizli genelinde toplam dokuz adet Gençlik Merkezi olurken, bu tesisler modern yapıları, donanımlı iç mekanları ve çağın ihtiyaçlarına uygun kursları ile gençlere ücretsiz hizmet sunuyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Serinhisar Gençlik Merkezi Açıldı

