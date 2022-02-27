Serkan Özbalta: "Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu" - Son Dakika
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Serkan Özbalta: "Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu"

27.02.2022 18:07

- Serkan Özbalta: "Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu" Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, sahalarında 3-2'lik skorla kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu" dedi.

- Serkan Özbalta: "Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu"

İZMİR - Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, sahalarında 3-2'lik skorla kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Altay, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu.

Serkan Özbalta, "Ligin boyunun kısaldığı bu haftalarda bu maçta alınacak galibiyet bizim için çok önemliydi. Hafta içinde ciddi bir şekilde çalıştık. Oyuncular yorgun duruma düşecek kadar çalıştık. 1 aydır bir şeylerin temelini atmaya çalışıyoruz. Ligde kalacaksak da doğaçlama bir oyunla kalmamak istiyoruz. Sahada strateji ve planları olan bir oyuncu grubuyla kümede kalmak istiyoruz. Oyuncularım bugün istediklerimi büyük bölümde yaptı. Dünyada birkaç takım haricinde bu kadar uzun süre galibiyet görememiş bir takımın toparlanma süreci kolay olmuyor. Ama biz bunu fena götürmüyoruz diye düşünüyorum. Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu. Önümüzde oynayacağımız çok maç var. Makas daraldı ama rakiplerimizle de maçlar oynayacağız. Bazı şeyler bizim elimize geçene kadar bu istikrarı devam ettirmek zorundayız. Bu haftaya kadar ligde kalma hesabına dahil edilmeyen Altay'ın artık hesaplara dahil oldu. Alabileceğimiz her maçta azami puanı almaya çalışacağız. Biz bu işi başarmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Tüm kulüp olarak umudumuz taze. Biz kırılma anını yaşayacağımız maça kadar bu seriyi götürmek istiyoruz" dedi.

Serkan Özbalta: Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu
Serkan Özbalta: Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu
Serkan Özbalta: Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Serkan Özbalta: 'Bulunduğumuz konumdan yukarı çıkma adına ciddi bir mesaj oldu' - Son Dakika


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