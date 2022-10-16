Serkan Zaimoğlu: "Rakibimiz bizden daha istekli ve coşkulu oynadı" - Son Dakika
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Serkan Zaimoğlu: "Rakibimiz bizden daha istekli ve coşkulu oynadı"

16.10.2022 16:31

- Serkan Zaimoğlu: "Rakibimiz bizden daha istekli ve coşkulu oynadı" Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Serkan Zaimoğlu, Bodrumspor A.Ş. maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakibimiz bizden daha istekli ve coşkulu oynadı" dedi.

- Serkan Zaimoğlu: "Rakibimiz bizden daha istekli ve coşkulu oynadı"

ERZURUM - Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Serkan Zaimoğlu, Bodrumspor A.Ş. maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakibimiz bizden daha istekli ve coşkulu oynadı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Bodrumspor A.Ş'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Serkan Zaimoğlu, "Ligin iyi ekiplerinden biri olan Bodrumspor'a karşı mücadele ettik. Bodrumspor özellikle geçiş oyununu iyi oynayan, sağ kanadı etkili kullanıp 3. bölgeye indiği zaman etkili hücum taktiği olan bir takımdı. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı hafta içi yapmıştık, ancak rakibimiz bizden daha istekli ve coşkulu oynadı. Bugün taraftarımızın önünde galip gelmek istedik ama olmadı. Hatalarımızdan ders çıkarıp önümüze bakacağız. Bodrumspor'u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serkan Zaimoğlu: 'Rakibimiz bizden daha istekli ve coşkulu oynadı' - Son Dakika

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