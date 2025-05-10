Servet Çetin: 'Bu maç sezonun özeti'

- Servet Çetin: "Bu maç bizim için sezonun özeti gibiydi"

ANKARA - Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "İkinci yarı 10 kişi kalmalarına rağmen pozisyon bulamadık. Bu maç bizim için sezonun özeti gibiydi. Bakacak olursanız da bütün gollerimizi genelde duran toplardan bulmuşuz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, "Hakemi tebrik ediyorum. Çok ortada, adil bir maç oynattı. Maça gelecek olursak bizim adımıza sezonun özeti gibi oldu. Oynadığımız ve berabere kaldığımız, mağlup olduğumuz tüm maçlarda çok fazla pozisyona giren ama sonuçlandıramayan tarafız. İlk yarıda 4-0 öne geçmemiz gerekirken gol atamadık ama atamazsanız atıyorlar maalesef. İkinci yarı 10 kişi kalmalarına rağmen pozisyon bulamadık. Bu maç bizim için sezonun özeti gibiydi. Bakacak olursanız da bütün gollerimizi genelde duran toplardan bulmuşuz. En büyük eksiklerimizden biri de ön bölgemizin etkisiz olmasıydı" diye konuştu.