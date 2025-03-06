Servet Çetin\'den olay sözler: Bazı hakemler dayağı hak ediyor

Spor

Servet Çetin son haftalarda aleyhlerine yaşanan hakem hatalarına vurgu yaptı. Ajansspor'a konuşan Servet Çetin'in sözleri gündem oldu.

"BU PARALARI HAK ETMİYORLAR"

Hakemlerin aldığı parayı hak etmediğini belirten Çetin, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar. İnsanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur. Bütün maçları yabancı hakemler yönetir" dedi.

"GERÇEKTEN DAYAĞI HAK EDİYOR"

Bazı hakemleri dayağı hak ettiğini söyleyen Servet Çetin, "Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor" şeklinde konuştu.

Amed'in hakemler tarafından engellendiğini öne süren Çetin, "Hakemler bilerek Amedspor'un puan almasını engellemeye çalışıyorlar. Ankaragücü maçında kazandık, iyi bir performans gösterdik. Amedspor geliyor dediler, bir dokunalım dediler. Başladılar iki üç hafta dokunmaya. Özellikle İstanbul takımlarına karşı bu durum başımıza geliyor" diyerek sözlerini noktaladı.